‘Nieuwe Apple TV krijgt aangepaste afstandsbediening’

Met een nieuwe Apple TV aan de horizon, lijkt ook de meegeleverde ‘Siri Remote’ een grote opknapbeurt te krijgen.

Lees verder na de advertentie.

‘Apple TV 2021 krijgt nieuwe afstandsbediening’

De vierde generatie Apple TV en Apple TV 4K die daarop volgde, introduceerde naast softwareplatform tvOS ook een nieuwe afstandsbediening. MacRumors ontdekte dat we deze ‘Siri Remote’ waarschijnlijk niet meer terugzien bij de Apple TV 2021.

In de code van de bèta van tvOS 14.5 heeft Apple alle verwijzingen naar ‘Siri Remote’ weggehaald en vervangen met ‘Apple TV Remote’. Dat sluit mooi aan op de geruchten die mondjesmaat verschijnen over een nieuwe Apple TV. Apple zou het tv-kastje verpakken met een nieuwe Remote, die ook ondersteuning heeft voor de Zoek Mijn-app van iOS.

Daarmee kun je de exacte locatie van de afstandsbediening via je iPhone of iPad terugzien. Handig als je hem kwijt bent en niet meteen kunt vinden.

Naast het aanpassen van de naam is ook de ‘Home Button’ veranderd in ‘TV Button’ in de code van de tvOS-testversie. Hoewel de mogelijkheid bestaat dat Apple de benamingen enkel aanpast, is dit een tweede aanwijzing dat er een nieuwe Apple TV op komst is.

Apple TV is toe aan een upgrade

Het is alweer een paar jaar geleden dat de Apple TV 4K verscheen, en hoewel je het apparaat nu nog prima kunt gebruiken om Netflix, Disney Plus of andere diensten te streamen, begint de hardware langzaam maar zeker te verouderen. Dat is vooral een nadeel voor Apple Arcade: de gamingdienst van Apple die het volledige aanbod ook op de Apple TV beschikbaar maakt.

Terwijl de iPad, iPhone en Mac jaarlijks nieuwe en betere chips krijgen, draait de Apple TV nu nog op een processor van een paar jaar geleden. Een nieuw model met een krachtigere chip biedt mogelijkheden voor grafisch intensievere en uitgebreidere games en apps.

Wanneer we een nieuwe Apple TV kunnen verwachten, is niet duidelijk. Apple lijkt zijn eerste productonthulling van 2021 voor te bereiden met alle aanwijzingen over nieuwe iMacs, iPads en AirPods, dus het zou zomaar kunnen dat er in dit lijstje ook een nieuwe Apple TV staat.

Lees meer over de Apple TV