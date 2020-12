‘Apple TV 2021 krijgt sterke focus op gaming en nieuwe afstandsbediening’

De Apple TV heeft al een tijdje geen nieuwe versie meer gekregen, maar daar komt volgend jaar verandering in. Naast het kijken van films en series zou de Apple TV 2021 zich richten op games.

Lees verder na de advertentie.

Apple TV 2021 gerucht: een nieuwe afstandsbediening

De volgende Apple TV is al vaker opgedoken in het Apple-geruchtencircuit, maar de bekende (en doorgaans goed geïnformeerde) Mark Gurman van Bloomberg heeft wat nieuwe info.

Gurman stelt op basis van zijn bronnen dat Apple hard werkt aan een nieuwe afstandsbediening voor de Apple TV 2021. Deze zou speciale ‘Zoek Mijn’ opties krijgen, vernoemd naar de app die standaard op iedere iPhone geïnstalleerd staat. Dat moet het makkelijker maken om hem terug te vinden.

De Apple TV-afstandsbediening kan al jaren op veel kritiek rekenen. Niet zo gek dus dat Apple voor het volgende model aan een nieuw ontwerp werkt. Daarnaast zou het bedrijf ook overwegen om een speciale gamingcontroller te ontwerpen, speciaal voor de Apple TV.

Krachtigere specs voor betere games

Dit sluit volgens Gurman goed aan op de focus die het bedrijf zou hebben met de nieuwe Apple TV. Met Apple Arcade en de tvOS App Store zou Apple zich op gaming richten om het apparaat aantrekkelijk te maken voor een nieuwe doelgroep.

Om games probleemloos te draaien zou het apparaat op een variant van de A12- en A14-chip draaien, die we kennen uit de iPhone XS en iPhone 12. Met hoger intern geheugen van 64GB of 128GB in plaats van 32GB en 64GB kun je er probleemloos meerdere grote spellen op installeren.

De meest recente Apple TV is de Apple TV 4K, die alweer ruim drie jaar oud is. Reken er dus maar op dat we volgend jaar dit nieuwe exemplaar te zien krijgen.