Het lijkt erop dat de volgende Apple TV een hogere ververssnelheid van 120Hz krijgt. Dat blijkt uit code in de nieuwste tvOS-bèta.

Apple TV 120Hz: meer focus op games

In de code van de nieuwste tvOS 14.5-bèta worden meerdere referenties gemaakt naar 120Hz. Het lijkt er dus op dat de volgende versie van Apples digitale media-ontvanger ondersteuning voor een hogere ververssnelheid krijgt. Op z’n minst test Apple een 120Hz-modus voor Apple TV.

Een hogere ververssnelheid is niet zozeer relevant voor series en films, waar de Apple TV zich tot nu toe op heeft gefocust. Games worden met de groei van Apple Arcade echter steeds belangrijker voor de Apple TV en dan is het verschil tussen 60Hz en 120Hz wel duidelijk merkbaar. Tevens kan een ververssnelheid van 120Hz ervoor zorgen dat de interface van Apple TV soepeler werkt.

De huidige versie van de Apple TV ondersteunt geen 120Hz. Dit apparaatje kan beeld met een maximale ververssnelheid van 60Hz in een 4K-resolutie naar je televisie sturen. Dat komt doordat de huidige Apple TV een hdmi 2.0-poort heeft. Om 120Hz en 4K naar de televisie te sturen is een hdmi 2.1-poort nodig.

Apple TV 4K

Het wordt hoog tijd voor een nieuwe versie van de Apple TV. De huidige editie, de Apple TV 4K, is er al sinds 2017. In onze Apple TV 4K review kun je lezen dat het toen al ging om een kleine evolutie van de Apple TV 4 uit 2015. Mogelijk horen we deze maand meer over de nieuwe Apple TV.

Het is onduidelijk of de nieuwe Apple TV met 120Hz weer een kleine aanpassing gaat zijn, of dat Apple meer in petto heeft. Andere geruchten noemen een nieuwe afstandsbediening en een sterkere processor. Beide toevoegingen kunnen helpen om van de Apple TV een echte spelcomputer te maken.