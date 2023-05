Waarom Apple dit design terug moet brengen: wie wil er een transparante iPhone?

Ken je de iconisch iMac G3 nog? Het is hoog tijd dat Apple transparant design weer terugbrengt.

Waarom Apple het transparant design moet terugbrengen

Apple lanceert waarschijnlijk later deze maand de nieuwe Beat Studio Buds Plus. Opvallend aan deze oordopjes is het transparante design. Zowel het doosje als de dopjes zelf hebben een doorzichtige buitenkant waardoor je de onderdelen aan de binnenkant kunt zien.

Voor wie al een tijdje meegaat op deze blauwe planeet, doet dit denken aan een tijd waarin talloze fabrikanten met een transparant design werkten. Je kocht toen bijvoorbeeld een transparante GameBoy Color, een transparante Tamagotchi of een transparante Nintendo 64. Ook Apple deed jaren mee met het transparante design.

iMac G3: ultiem transparant design

Terwijl de huidige computers van Apple zo dik als een tijdschrift zijn, hadden Macs in 1998 nog wat meer ruimte nodig. De originele iMac G3 viel op omdat de volledige computer toch in het scherm was verwerkt. Bij deze computer name Apple ook afscheid van de floppydrive en daar waren veel mensen nog niet klaar voor.

Maar de iMac G3 wordt voornamelijk herinnerd om het unieke design. Deze iMac was niet het eerste apparaat van Apple waar je doorheen kon kijken, maar is wel het meest beroemde. Dat komt met name door de speelse vorm en de verschillende kleuren. Ook het toetsenbord en de muis waren in dezelfde stijl gemaakt.

Toen de iMac G4 in 2002 uitkwam heeft Apple definitief afscheid genomen van het transparante design. Dat is niet gek, want inmiddels had elk ander techmerk transparante producten op de markt. Die iMac G4 viel vervolgens op zijn eigen manier op, met een dun scherm bovenop een bol. Maar vanaf dat moment zouden iMacs en andere Apple-producten steeds gladder en braver worden.

25 jaar geleden: tijd voor een comeback

Dit jaar is het exact 25 jaar geleden dat de transparante iMac verscheen en sindsdien heeft Apple die speelsheid van de iMac G3 een beetje verloren. De apparaten zien er prachtig uit, maar zijn ook heel zakelijk en stiekem een beetje saai.

Apple probeert de laatste tijd wel meer met kleuropties te doen. Zo kun je de huidige iMac kopen in zeven verschillende kleuren, maar het is toch alsof je een zakelijk koffertje in een andere kleur verft: het blijft braaf.

Inmiddels zijn we op het punt gekomen dat alle fabrikanten vergelijkbaar design gebruiken. Dat was voor Apple voorheen te reden om iets heel anders te doen, dus waarom nu niet? Hoe gaaf zou het zijn als Apple de volgende iPhone of Apple Watch een transparant design zou geven?

Als Apple na de Beat Studio Buds Plus dat transparante design ook naar zijn andere producten brengt, valt het bedrijf weer op tussen de rest. Dan pak je iedereen die heimwee heeft naar de tijd van de GameBoys en Tamagotchi’s en verras je een hele nieuwe generatie met deze stijl.

