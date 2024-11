Apple verandert je iPhone voor altijd – dit zijn de toekomstplannen

Apple heeft allerlei toekomstplannen voor de iPhone-, iPad-, Mac- en Apple Watch-modellen. Dit is wat je op korte termijn kunt verwachten.

Apple’s toekomstplannen voor bestaande producten

Apple werkt altijd aan nieuwe producten, maar ook aan vernieuwingen van de huidige reeks apparaten zoals de iPhone. In zijn meest recente nieuwsbrief heeft Mark Gurman van Bloomberg de toekomstplannen van Apple voor bestaande apparaten uiteengezet. Dit is wat je kunt verwachten.

Gurman’s laatste Power On nieuwsbrief richt zich voor een groot deel op toekomstige producten van Apple, zoals nieuwe home-producten en slimme brillen. Daarnaast gaat hij in op de toekomstplannen van Apple voor de belangrijkste producten die nu verkrijgbaar zijn.

Deze verbeteringen kun je verwachten

Volgens Gurman richt Apple zijn toekomstplannen op de korte termijn op geleidelijke verbeteringen van bestaande producten. Denk aan Macs met snellere chips, dunnere ontwerpen en aanraakschermen. iPads worden veelzijdiger, met grotere en vouwbare schermen. Apple Watches krijgen een bloeddrukmeter en glucosemonitoring. En Apple zal proberen om iPhones nog onmisbaarder te maken, met nieuwe ontwerpen, camera’s en AI-functies.

Veel van deze toekomstplannen van Apple heeft Gurman al eerder gedeeld. Dat hij ze nu herhaalt, geeft een goed idee van de verbeteringen op korte termijn voor een aantal populaire Apple-producten. We weten nog niet precies welke modellen of releasedata er in het verschiet liggen, maar we hebben in elk geval een idee wat we de komende tijd kunnen verwachten.

Samengevat is dit wat we op korte termijn van Apple kunnen verwachten:

iPhone : nieuwe ontwerpen (zoals de iPhone 17 Air), plus camera’s en AI-functies.

: nieuwe ontwerpen (zoals de iPhone 17 Air), plus camera’s en AI-functies. iPad : grotere en vouwbare schermen.

: grotere en vouwbare schermen. Mac : touchscreens, dunner design, snellere processors.

: touchscreens, dunner design, snellere processors. Apple Watch: nieuwe gezondheidssensoren voor bloeddruk en glucose.

Het lijkt erop dat Apple de meest radicale toekomstplannen in petto heeft voor de Mac en de iPad. Het toevoegen van een touchscreen aan de Mac zal een belangrijke verandering zijn, net als grotere, vouwbare iPads. Wat bertreft de iPhone en Apple Watch borduurt Apple vooral voort op de ingeslagen weg.