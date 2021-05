Apple onthult 10 toegankelijkheidsfuncties voor iPhone, iPad en Watch

Apple heeft nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor de iPad, iPhone en Apple Watch aangekondigd. De nieuwe functies zijn bedoeld voor mensen met beperkingen in mobiliteit, zicht, gehoor en cognitiviteit.

Lees verder na de advertentie.

Apple komt met nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor iPhone, iPad en Apple Watch

Als viering van Global Accessibility Awareness Day komt Apple met nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor mensen met lichamelijke beperkingen. “Wij geloven dat technologie zich moet kunnen aanpassen aan de verlangens van al onze gebruikers”, zo laat het bedrijf weten. Hieronder zetten we de 10 nieuwe functies voor je op een rij, die later dit jaar beschikbaar worden.

1 Nieuwe achtergrondgeluiden

Ter ondersteuning van neurodiversiteit voegt Apple nieuwe achtergrondgeluiden toe. De geluiden zijn ontworpen om afleiding tot een minimum te beperken. Denk hierbij aan ruis-, oceaan- en regengeluiden. De geluiden worden op de achtergrond afgespeeld, om omgevingsgeluiden of externe ruis te maskeren.

2 AssistiveTouch op de Apple Watch

AssistiveTouch op de Apple Watch zorgt ervoor dat het horloge in de toekomst kan worden gebruikt zonder het scherm te aanraken. Dankzij de ingebouwde bewegingssensoren, de optische hartslagsensor en machine learning, kan de smartwatch subtiele verschillen in spierbewegingen en peesactiviteit detecteren. Deze zullen door middel van handgebaren het horloge besturen.

3 Eye-tracking op de iPad

iPadOS ondersteunt later dit jaar eye-tracking-devices van derde partijen, zodat gebruikers hun iPad kunnen bedienen met hun ogen. Door apparaten van derden toe te staan, wordt het makkelijker voor mensen met een beperking om hun huidige apparatuur hiervoor in te zetten, in plaats van prijzige nieuwe spullen te kopen om met een iPad overweg te kunnen.

4 Apple SignTime

SignTime stelt klanten in staat om met AppleCare en de klantenservice van de detailhandel te communiceren. Dit werkt met behulp van Amerikaanse gebarentaal in de Verenigde Staten, Britse gebarentaal (BSL) in het VK of Franse gebarentaal (LSF) in Frankrijk. SignTime wordt op 20 mei gelanceerd. Of de functie ook naar Nederland komt, is nog niet bekend.

5 Nieuwe Memoji-mogelijkheden

Er komen nieuwe memoji-uitbreidingen om gebruikers met onder andere zuurstofslangen beter weer te kunnen geven. Dat zorgt ervoor dat meer mensen zichzelf kunnen identificeren met een van de virtuele figuurtjes.

6 VoiceOver-verbeteringen

Dankzij de nieuwe verbeteringen van VoiceOver kunnen gebruikers beter mensen, tekst, tabelgegevens en andere objecten uit afbeeldingen opmaken. Ook kunnen gebruikers met Markup afbeeldingsbeschrijvingen toevoegen, om hun foto’s persoonlijker te maken.

7 Verbeteringen aan MiFi-gehoorapparaten

Apple komt met ondersteuning voor bidirectionele hoortoestellen, waardoor handsfree bellen en FaceTime-gesprekken in de toekomst mogelijk zijn. De volgende generatie gehoortoestellen van MFi-partners komen later dit jaar op de markt.

8 Audiogrammen voor hoofdtelefoons

De ‘Aangepaste koptelefoon’-instelling (in de instellingen van je iPhone of iPad te vinden onder Toegankelijkheid – Audio/Visueel – Aangepaste koptelefoon) krijgt ondersteuning voor audiogrammen, zodat gebruikers hun audio kunnen aanpassen op basis van hun laatste gehoortestresultaten.

9 Geluidsacties voor schakelbediening

Deze functie vervangt fysieke knoppen en schakelaars door mondgeluiden – zoals een klik-, plop- of piepgeluid. Dit kan bijvoorbeeld gebruikers die niet kunnen praten enorm helpen.

10 Tekstgrootte en scherminstellingen verschillend per app

De tekstgrootte en scherminstellingen kunnen straks per app worden aangepast, zodat gebruikers met kleurenblindheid of andere visuele problemen het scherm beter kunnen zien.

Meer informatie over deze functies op WWDC

Veel van deze functies zijn waarschijnlijk beschikbaar in iOS 15, iPadOS 15 en watchOS 8 Apple’s nieuwe besturingssytemen voor de iPhone, iPad en Apple Watch. De nieuwe software wordt op 7 juni aangekondigd, tijdens het Worldwide Developer Conference (WWDC).

Wil je altijd op de hoogte zijn van de laatste Apple-geruchten? Dat kan via de website, onze gratis iPhoned-app of door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.