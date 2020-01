Kleinere merken zijn het zat: ‘Google en Apple hebben teveel macht’

Als er de afgelopen weken een trend zichtbaar is in de rechtszaal, dan is het wel dat Google, Apple en andere grote techbedrijven zich vaak moeten verantwoorden. Kleinere merken zijn het zat, en dit zijn hun argumenten.



Kleinere techmerken starten rechtszaak

De afgelopen weken hoeven de juridische teams van onder andere Apple en Google zich niet te vervelen. Van audiomerk Sonos tot bluetooth-tracker Tile en accessoiremerk PopSockets: stuk voor stuk klaagden ze één of allebei de bedrijven aan als onderdeel van de ‘Online Platforms and Market Power’-actie.

Deze focust zich deze keer op concurrenten in de digitale economie. De vier bedrijven die er aan meedoen laten goed zien hoe machtig Apple en Google zijn en welke monopolistische trekjes ze hebben.

Zo maken de bedrijven zich hard om te bewijzen dat Google zijn eigen producten standaard boven zijn concurrenten zet in zoekresultaten; waardoor het wel erg lastig wordt om er tegenop te boksen. De situatie van Tile laat echter nog beter zien hoe de macht van Apple voor een haast onmogelijke concurrentiepositie kan zorgen.

De argumenten van Tile

Volgens Tile-vicepresident Kirsten Daru maakt Apple het onmogelijk voor andere bedrijven om dezelfde software-integratie te bieden. Daardoor hebben Apples eigen producten altijd een betere gebruikerservaring.

Ook zou Apple de producten van Tile niet toestaan om draadloze radio’s te gebruiken die in de iPhone 11 en iPhone 11 Pro zitten, wat de betrouwbaarheid vermindert. Tot slot vindt Tile’s woordvoerder het erg opvallend dat alle producten van haar merk uit de Apple Store werden gehaald, vlak nadat er een gerucht opdook dat Apple aan zijn eigen bluetooth-tracker zou werken (de AirTag).

“Apple gedraagt zich als een poortwachter die vooral oog heeft voor zichzelf”, aldus Daru. “Als je het met voetbal zou vergelijken bezit Apple het stadion, de bal en de hele competitie, waardoor het de regels kan aanpassen wanneer het uitkomt.”

Apple reageert op Tile rechtszaak

In een reactie (via CNBC) laat Apple weten altijd te focussen op de privacy en gebruikerservaring van de consument. Ook noemt het bedrijf de ‘Zoek Mijn-app’ die al sinds 2010 beschikbaar is (maar vorig jaar wel een grote update kreeg). Apple zegt wel andere bedrijven meer opties te geven op het gebied van locatievoorzieningen. Mogelijk krijgen we daar met iOS 14 al iets van te zien.

In alle gevallen zorgden maatregelen van grote bedrijven ervoor dat kleinere concurrenten moeilijker hun producten konden promoten of verkopen. Met Google die bijna het volledige online zoekverkeer beheert, Amazon die de webshops domineert en Apple die een enorm aandeel van de telefoonmarkt in handen heeft, lijkt het een kwestie van tijd tot overheden ingrijpen om hier wat aan te doen.

