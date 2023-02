Zien: Apple toont eerste trailer bizarre Tetris-film

Apple heeft de eerste trailer voor een speelfilm over de herkomst van Tetris onthuld, en hij is op z’n minst bizar te noemen.

Tetris-film op Apple TV+

Dat bijna iedereen wel eens Tetris gespeeld heeft, is een gegeven. Maar hoe het verslavende blokkenspelletje op de Game Boy terecht is gekomen, is een behoorlijk bizar verhaal. Dusdanig bizar zelfs, dat Apple er nu een speelfilm over heeft gemaakt die naar Apple TV+ komt.

In de film speelt Taron Egerton, onder andere bekend van de Kingsman-serie, de man die Tetris uit de Sovjet-Unie haalde en wereldberoemd maakte. Maar daarvoor moet hij wel eerst de KGB te slim af zijn … Apple heeft nu de eerste trailer gedeeld, en die is net zo bijzonder als het plot. Bekijk hem hieronder:

Apple Tetris-film: release

De speelfilm over Tetris komt op 31 maart naar Apple TV+. Heb je nog geen abonnement, dan is het nu een goed moment om er een te nemen. Dit jaar staan er namelijk heel wat boeiende releases op het programma: deze series en films komen in 2023 naar Apple TV+. Ook deze maand zijn er weer vier nieuwe films en series op Apple TV+.

Een abonnement op Apple TV+ kost € 6,99 per maand, en is ook gratis te krijgen als onderdeel van een studentenabonnement op Apple Music. En wil je tot 31 maart alvast een beetje voorbereiden op de Tetris-film? Beleef dan de goede oude tijd – maar dan gewoon op je iPhone – met Tetris voor iOS.

