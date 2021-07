Volgens een gerucht test Apple een nieuw extern scherm. Het scherm krijgt een eigen chip en een Neural Engine, om zware grafische taken soepeler te laten verlopen.

Opvolger Pro Display XDR in aantocht

Apple’s Pro Display XDR is al sinds eind 2019 beschikbaar, maar over een opvolger werd nog niet gesproken. Daar komt nu verandering in. Volgens 9to5Mac werkt Apple aan een nieuw extern beeldscherm met een A13-chip en Neural Engine. Het display wordt ontwikkeld onder de codenaam ‘J327’.

Informatie over de specificaties van het scherm is op dit moment nog schaars. Wel meldt de bron dat het scherm zal worden aangestuurd door een A13 Bionic-chip. Dit is dezelfde chip die we eerder in de iPhone 11-reeks en de iPhone SE zagen. Naast een A13-chip is het nieuwe externe display voorzien van de Neural Engine, die machine learning-taken versnelt.

Hoewel eerdere geruchten suggereerden dat Apple aan een goedkoper beeldscherm zou werken, is dit nieuwe externe beeldscherm waarschijnlijk de opvolger van het huidige Pro Display XDR. Dat betekent dat je ook voor dit scherm weer diep in de buidel moet gaan tasten.

Toekomstig scherm werkt samen met je Mac

Vlak nadat Apple het Thunderbolt Display in 2016 annuleerde, ontstonden geruchten over een vervangend scherm met hogere resolutie en een ingebouwde GPU. Hoewel het bedrijf in 2019 inderdaad met het Pro Display XDR op de proppen kwam, heeft dit scherm geen GPU aan boord. Het zou zomaar kunnen dat ideeën voor het scherm waar Apple momenteel aan werkt destijds al op de tekentafel lagen.

Door een aparte chip in een extern display te stoppen, hoeft je Mac niet langer alle bronnen van de interne chip in te zetten voor zware taken. Kortom; Apple zou de kracht van de display-chip eventueel kunnen combineren met de chip in je Mac. Op die manier zal het uitvoeren van intensieve grafische taken soepeler verlopen.

