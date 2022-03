Samsung Smart Monitor M8 vs Apple Studio Display – de vergelijking

Samsung heeft enkele weken nadat Apple de Studio Display op de markt bracht, een concurrerend beeldscherm aangekondigd. Hoe doet deze nieuwe Smart Monitor M8 het, als we het vergelijken met Apple’s Studio Display? Je leest het in dit artikel.

Samsung vs Apple: Display’s voor de creatieveling

Zowel Samsung als Apple heeft deze maand een high-end scherm uitgebracht. Samsungs Smart Monitor M8 moet nog officieel op de markt verschijnen, maar we hebben alle informatie verzameld om deze twee beeldschermen te kunnen vergelijken. Ben je op zoek naar een display voor creatief werk? Lees dan onze vergelijking van de Studio Display en de Smart Monitor M8 en kom erachter welke het beste bij jou past!

Het design: ogen beide uit Apple’s mouw te komen

De beeldschermen hebben een vergelijkbaar design; strakke randen, een enkele voet en een solide behuizing. Dit soort ontwerpkeuzes zien we vaak ontstaan in de ontwerpstudio van Apple. Niet geheel onlogisch dat de Studio Display er dan ook precies zo uitziet. Van de Smart Monitor M8 van Samsung is dit echter wat opvallender. Het lijkt erop dat de techgigant uit Zuid-Korea enigszins het feilloze design van Apple heeft gekopieerd. Neem jij ze het kwalijk?

Het grote verschil in design zit hem in de kleurkeuze. De monitor van Samsung is beschikbaar in vier kleuren (wit, blauw, groen en roze), terwijl Apple’s Studio Display enkel in het zilver te koop is. Je betaalt wel bijna 100 euro extra als je Samsungs kekke kleurtjes wil. De voet van Samsungs display wordt erbij geleverd en kan op-en-neer bewegen en kantelen. Bij Apple betaal je een meerprijs (ongeveer 400 euro) als je een voet erbij wil die de oriëntatie verandert. Opvallend aan de Studio Display is dat de stroomtoevoer enkel met speciaal gereedschap te verwijderen is.

Het beeldscherm: hoge inzet, hoge specificaties

Natuurlijk is de vergelijking van de specificaties van beide displays het belangrijkst. Beide schermen hebben een ververssnelheid van 60Hz en kunnen maar liefst een miljard verschillende kleuren tonen. Oké, dat waren alle overeenkomsten. Hier zijn de vele verschillen.

De Smart Monitor M8 is met 32-inch iets groter dan de Studio Display, maar levert in op beeldkwaliteit. De 5K-resolutie (5210×2880) van Apple’s 27-inch beeldscherm zorgt voor een indrukwekkende 218 pixel-per-inch (ppi). Het scherm van Samsung mag dan groter zijn, maar de UHD 4K-resolutie (3840×2160) en de 32-inch zorgen omgerekend voor maar 138 ppi. Dat is bijna de helft minder!

Daarbovenop zorgt de P3-color classificatie van de Studio Display ervoor dat wat je wil afdrukken, correct is weergegeven op het scherm. Dit is ideaal voor de designers onder ons. Met de 99% SRGB classificatie heb je voldoende vertegenwoordiging van de kleuren door Samsung, maar is het niet 1-op-1. Ook qua helderheid komt Apple’s beeldscherm veel beter uit de verf; de 600 nits zijn anderhalf keer zo fel als de 400 nits van de Smart Monitor M8. Apple’s beeldscherm is dus echt gemaakt voor de professionele designer, illustrator en fotograaf.

Beide monitors kunnen overweg met reflecties van ramen en lichten in je kamer. Bij Apple betaal je overigens ongeveer 300 euro meer om een anti-reflectieve laag toe te voegen. Dit is in veel situaties echter niet nodig. Op één aspect scoort de display van Samsung vele malen beter: de kijkhoek. Apple’s Studio Display kun je slechts goed bekijken in een hoek van 122 graden, terwijl je Samsungs monitor nog ziet in een hoek van 178 graden.

Apple vs Samsung: andere functies in de displays

Zowel de Smart Monitor M8 als de Studio Display komen met een webcam. De 12-megapixel ultragroothoeklens van Apple is ingebouwd in het scherm, terwijl je de Full HD-camera van Samsung er los bij krijgt. Beide webcams zijn niet om naar over huis te schrijven, maar hebben wel interessante functies.

Ze volgen je en berekenen waar jij staat; op deze manier ben je altijd in het midden van het scherm tijdens een videobelletje. Apple noemt dit Middelpunt, Samsung heeft hier de naam Magnetic SlimFit Face Tracking voor verzonnen.

Beide monitors bevatten speakers. Die van Samsung zijn enkel links en rechts en zullen niet de allerbeste geluidskwaliteit laten horen. De speakers aan de onderkant van de Studio Display hebben Dolby Atmos surround sound en subwoofers. Qua pure geluidskwaliteit zal Apple beter uit de verf komen.

De prijs: Studio Display en Smart Monitor M8

Het grootste verschil zit hem in de prijs. Het is veel voordeliger om Samsungs nieuwste monitor in huis te halen. Deze heeft namelijk een adviesprijs van 799 euro. De prijs van de Studio Display ligt bijna 1000 euro hoger en begint bij 1779 euro. Wil je glas met ‘nanotextuur’ zodat hij anti-reflectief is, dan betaal je al meteen 2029 euro. De kantelbare en in hoogte verstelbare standaard heeft een meerprijs van 460 euro.

Wil je het beste van het beste en ben je een professional die waarde hecht aan een 1-op-1 weergave van je illustraties, video’s en foto’s? Dan is de Studio Display van Apple, hoe duur die ook is, een goede keus. Is dit minder belangrijk voor jou? Dan is het zeer verstandig om minimaal 1000 euro te besparen en voor Samsungs Smart Monitor M8 te gaan. Met dit display krijg je zeer zeker waar voor je geld.