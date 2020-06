Apple-fans kunnen hun hart ophalen: woensdag 10 juni openen alle Apple Stores in Nederland weer hun deuren. Door middel van extra maatregelen kunnen klanten weer veilig winkelen.

Apple Stores vanaf morgen weer geopend

Dat laat Apple aan Bright weten. 13 maart sloot Apple alle deuren door de komst van het coronavirus. Na lange tijd dicht te zijn geweest, zijn inmiddels de meeste Apple Stores in Amerika en Europa weer geopend. Nu zijn ook de Nederlandse Apple Stores in Amsterdam, Den Haag en Haarlem aan de beurt.

Extra maatregelen

De Apple-winkels hebben maatregelen getroffen zodat klanten weer veilig naar binnen kunnen. Zo zijn de Apple Stores minder lang open en kunnen ook minder mensen tegelijk naar binnen. Bovendien moet iedereen twee meter afstand van elkaar houden.

Medewerkers van de Apple Store dragen standaard mondkapjes. Bovendien worden klanten ook gevraagd om een mondkapje op te doen. Heb je deze niet bij je? Dan krijg je er een in de winkel. Om zeker te weten dat je geen klachten hebt, wordt ook je temperatuur contactloos bij de ingang gemeten. Daarnaast zullen medewerkers je een aantal vragen stellen om te weten te komen dat je gezond bent. Ook wordt hygiëne heel serieus genomen: de winkels worden continu schoongemaakt.

Vooraf een afspraak maken

Kom je naar de Apple Store voor een reparatie? De Genius Bar is gewoon open voor vragen en service en je kan zonder afspraak langskomen. Wil je niet te lang wachten bij de deur, dan is het verstandig om vooraf online een afspraak te maken.

Ook voor een reparatie bij een geautoriseerde Apple Service Provider is het maken van een afspraak mogelijk. Kom je echt alleen voor een reparatie, dan kun je ook een apparaat opsturen zonder dat je naar de winkel hoeft te gaan.

Als jouw kapotte Apple-apparaat nog in een Apple Store lag na de sluiting kon je op bepaalde ophaaldagen je apparaat weer ophalen. Vanaf nu gaat ook de termijn in van 14 dagen waarin je gekochte producten van vlak voor de sluiting kan retourneren.

De cursussen die normaal in de winkel worden gehouden, zoals de Today at Apple-sessies, gaan echter voorlopig niet door. Na de grote verbouwing van de Apple Store in Amsterdam werden deze sessies gegeven in het Forum.

