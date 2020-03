Alle afgeronde reparaties en bestelde producten blijven in de Apple Stores liggen totdat de winkels weer opengaan. Ligt jouw iPhone, iPad of Mac ter reparatie bij een winkel? Dan kun je deze pas ophalen zodra de winkels weer opengaan.

Reparaties blijven voorlopig in Apple Stores liggen

Dat bevestigt een woordvoerder van Apple aan Business Insider. Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan besloot de iPhone-maker afgelopen week om wereldwijd al haar Apple Stores te sluiten. Men bleef echter nog een paar dagen open zodat klanten hun producten konden ophalen die daar ter reparatie lagen.

Ook spullen die al gerepareerd waren en bestellingen uit de webshop konden toen worden opgehaald. Apple heeft geprobeerd zoveel mogelijk klanten hiervan op de hoogte te stellen, maar niet iedereen was te bereiken. Ook geeft de woordvoerder aan dat het soms onmogelijk was om de producten voor de sluiting te komen ophalen.

Die mensen moeten wachten totdat de Apple Stores weer opengaan. Niemand weet echter wanneer dit gaat plaatsvinden. In eerste instantie kondigde Apple aan dat alle winkels tot 27 maart gesloten zouden worden, maar nu staat op de website dat “Apple Stores tot nader order gesloten” zijn.

Heb je vragen over jouw product, reparatie of bestelling? Neem dan contact op met Apple via de online klantenservice. Ook kun je bellen naar telefoonnummer 0800-0201581.



Zo gaat Apple met het coronavirus om

De wereldwijde pandemie houdt ook Apple in zijn greep. Eerder koos de iPhone-maker ervoor om WWDC, haar jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars, volledig online te organiseren. Ook is men tijdelijk extra streng op apps die informatie over het coronavirus geven. Tot slot heeft de crisis waarschijnlijk gevolgen voor de productie van Apple-producten.