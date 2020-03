Alle Apple-winkels zijn momenteel gesloten in verband met het coronavirus. Ligt jouw kapotte iPhone of MacBook momenteel ter reparatie in een Apple Store? Dan zit je mogelijk met vragen. Apple heeft die nu beantwoord.

Gesloten Apple Store en jouw reparatie: zo zit het

Alle Apple Stores buiten China blijven tot en met 27 maart dicht in verband met het coronavirus. Ondertussen liggen de stenen winkels vol met spullen die gerepareerd moeten worden. Ook willen mensen die onlangs een aankoop hebben gedaan deze misschien retourneren. Middels een bondig antwoordformulier op zijn website probeert Apple duidelijkheid te scheppen.

Ten eerste probeert het bedrijf om alle reeds in behandeling genomen reparaties zo snel mogelijk uit te voeren. Een Apple-medewerker neemt contact op zodra deze klaar staat in de winkel. In de Verenigde Staten heeft men twee ophaaldagen aangewezen. iPhoned heeft Apple Nederland gevraagd of men deze werkwijze ook hier gaat hanteren.

Die vlieger gaat ook op voor via internet bestelde producten die in de Apple Store klaarliggen om afgehaald te worden. Wel staat in de FAQ dat je ervoor kunt kiezen om je bestelling alsnog thuis te laten bezorgen. Ga hiervoor naar de orderpagina van Apple en geef je wijziging door.

Extra bedenkingstijd voor klanten

Heb je een afspraak bij de Genius Bar staan voor 27 maart? Die gaat niet door. Indien de wereldwijde coronasituatie niet verslechtert, gaan de winkels op 28 maart weer open. Via de klantenservice kun je je afspraak wijzigen. Op de Apple-website vind je een overzicht van de openingstijden van alle Apple Stores.



Zodra de winkel weer open zijn, verlengt Apple de termijn waarin je producten kunt retourneren met veertien dagen. Wanneer je dus onlangs een product hebt gekocht en de ‘afkoelingsperiode’ voor 28 maart afloopt, krijg je twee weken extra herinneringstijd.

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep, en Apple is daarop geen uitzondering. Het bedrijf heeft daarom besloten om ontwikkelaarsconferentie WWDC 2020 volledig online te laten plaatsvinden. Ook zijn dus alle Apple Stores gesloten en doneert men geld aan de bestrijding van de gevolgen van het virus.

