Dit zijn de Apple Store coronamaatregelen

In een online document heeft Deidre O’Brien, Apples Senior Vice President van Retail & People, bekendgemaakt hoe Apple zijn winkels weer wil openen. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan honderd Apple Stores heropend sinds de coronamaatregelen en in de komende weken neemt dat aantal geleidelijk toe.

Gaat een Apple Store weer open, dan is een mondkapje verplicht voor zowel de medewerkers als klanten. Heb je zelf geen mondkapje meegenomen? Dan zijn er bij de deur exemplaren beschikbaar.

Daarnaast zal er temperatuur opgemeten worden en is er een ‘gezondheidscheck’ waarin je gevraagd wordt of je gezond bent en geen klachten vertoont die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus. Tot slot wordt er meerdere keren per dag een grondige schoonmaakbeurt uitgevoerd op alle tafels en producten.

Ook is er gezorgd voor extra ruimte in de winkel zodat afstand houden gemakkelijker wordt. Heb je een afspraak gemaakt voor het ophalen van een product? Dan hoef je daar niet helemaal voor de winkel in en zal dat aan de deur geregeld kunnen worden.

Alle drie de Nederlandse Apple Stores in Amsterdam, Den Haag en Haarlem zijn voorlopig nog gesloten. Het is nog niet bekend wanneer de Nederlandse winkels van Apple aan de beurt zijn.

Apple en het coronavirus

Net als veel andere grote (tech)bedrijven heeft Apple zich de afgelopen maanden actief beziggehouden met het coronavirus. Naast deze Apple Store maatregelen werkt het bedrijf samen met Google aan een manier om corona-apps goed te laten werken op iOS en Android en produceert het bedrijf op grote schaal gezichtsmaskers die mensen kunnen gebruiken om zichzelf te beschermen.

