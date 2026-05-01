Apple maakt veel producten die de winkels uit vliegen. Maar soms zijn er ook producten die vooral blijven liggen.

Opvallend: Apple stopt met dit product door slechte verkoopcijfers

Volgens een nieuw rapport is Apple grotendeels gestopt met de verdere ontwikkeling van de Vision Pro. Dat gebeurde nadat ze eind 2025 een vernieuwde versie met een snellere M5-chip hadden uitgebracht. Maar grote veranderingen bleven uit en veel mensen waren nog steeds niet overtuigd van de VR-bril.

En dat is ook precies het probleem. De Vision Pro wist een paar weken na de release al moeilijk een groter publiek te bereiken. Ondanks alle toffe functies bleef de interesse erg beperkt. Zelfs met de upgrade veranderde dat niet, waardoor Apple nu heeft besloten om er minder tijd en energie in te steken.

Dat betekent overigens niet dat de Apple Vision Pro meteen helemaal verdwijnt. Apple verkoopt de headset nog steeds, maar achter de schermen wordt er minder aan gewerkt. Het team dat eraan ontwikkelde, zou zelfs zijn verschoven naar andere projecten.

Apple Vision Pro in het kort

Toen we de Apple Vision Pro voor de eerste keer zagen, vonden we het apparaat wel tof. Dit was de eerste VR-bril die Apple maakte en het zag er ook allemaal prima uit. Maar toen we de prijs te horen kregen was het wel even slikken. De bril kostte namelijk 3499 dollar. Niet dat je er een kon kopen in Nederland, want hij was bij release alleen beschikbaar in de VS.

Toch leek de interesse er in het begin wel te zijn. YouTube en TikTok stonden vol met Vision Pro-video’s. Maar een paar weken later, begonnen er steeds meer klachten te komen. De bril was te zwaar, de batterijduur kort en de band zat niet fijn.

De Apple Vision Pro is later beschikbaar gekomen in meer landen, waaronder Duitsland. Maar in Nederland is de VR-bril tot op de dag van vandaag nog steeds niet officieel te koop. Waarschijnlijk zal dat nu voorlopig ook niet meer gebeuren nu Apple stopt met de ontwikkeling van de Vision Pro.

