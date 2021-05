Wie nog een donkere Magic Mouse, Keyboard of Trackpad wil hebben, moet opschieten. Apple stopt namelijk met de verkoop van spacegrijze Mac-accessoires.

Spacegrijze Mac-accessoires straks niet meer te koop

Het Magic KeyBoard, Magic Trackpad en de Magic Mouse zijn binnenkort alleen nog in het zilver verkrijgbaar. Apple stopt met de verkoop van spacegrijze Mac-accessoires. Op de Amerikaanse website van het bedrijf staat bij deze producten de melding ‘Zolang de voorraad strekt’. Dat betekent dat er geen nieuwe modellen meer worden gemaakt. Ook in Nederland zullen de accessoires hoogstwaarschijnlijk snel verdwijnen.

Een grote verrassing is dat niet. Eerder verdween de iMac Pro al uit het assortiment. De spacegrijze toebehoren waren bedoeld voor die razendsnelle desktopcomputer. In eerste instantie kon je ze alleen krijgen bij aanschaf van zo’n dure iMac, maar later waren ze ook los te koop. Je betaalt voor de donkere varianten opvallend genoeg wel 20 tot 30 euro meer dan voor de zilveren versies. Mogelijk verkochten ze daarom al niet zo goed.

Met de nieuwe Macs kiest Apple voor kleur

Apple lijkt langzaam af te stappen van donkere kleuren voor de Mac-lijn. Recent introduceerde het bedrijf de iMac 2021. Die is verkrijgbaar in allerlei felle tinten, maar niet in het zwart. Bovendien zijn de bezels rond het scherm nu wit. Renders van de MacBook Air 2021 laten zien dat de meest voordelige laptop van Apple waarschijnlijk dezelfde behandeling krijgt. Spacegrijze Mac-accessoires passen daar natuurlijk niet zo goed bij.

We verwachten later nog wel een grotere versie van de iMac én nieuwe MacBook Pro’s. In welke kleuren die computers verkrijgbaar zullen zijn is onduidelijk. Mogelijk gaat het om wat zakelijkere modellen. Met het verdwijnen van donkere Mac-accessoires lijkt een spacegrijze kleur echter uitgesloten.

