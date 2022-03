Apple stopt de verkoop van producten in Rusland door invasie in Oekraïne

De invasie van Rusland in Oekraïne treft iedereen. De sancties die de Europese Unie en andere landen opleggen zijn nu gesteund door Apple. Lees in dit artikel welke maatregelen Apple heeft doorgevoerd.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Officieel geen iPhone meer te koop in Rusland

In een officiële statement heeft Apple maatregelen doorgevoerd aan het adres van Rusland als reactie op de oorlog in Oekraïne. Er worden geen Apple-producten meer naar Rusland geëxporteerd en de online Russische Apple Store is onbruikbaar. Nieuwe voorraden voor het Russische Apple-publiek worden dus niet meer aangevuld.

Op de Russische Apple Store-website zijn alle producten, zoals de Apple Watch, iPhone’s, iPad’s en MacBooks ‘niet meer leverbaar’. De site is in dat land dus nog wel online, maar niet meer functioneel.

Daarnaast is Apple Pay al een tijdje uit de lucht bij alle grote Russische banken. Veel Russen gebruikten de betaalservice van Apple. MasterCard en Visa gaven al eerder aan dat betalingen via hun kaarten niet meer mogelijk zijn in het land. Dit is een harde sanctie van het westen en van Apple. Het zal de economie van Rusland verder op zijn kop zetten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Andere maatregelingen van Apple tegen Rusland

Naast het stoppen van de verkoop van producten in Rusland, heeft Apple ook nog enkele andere maatregelingen doorgevoerd. RT News (Russia Today News) en Sputnik , twee grote nieuwsapps uit Rusland, kunnen niet meer gedownload worden buiten Rusland. Dit doet Apple om pro-Russisch berichten tegen te gaan. Eerder namen Facebook, YouTube en Google al maatregelen van hetzelfde kaliber tegen deze nieuwssites.

Ook heeft Apple Maps alle live verkeersinformatie in Oekraïne uitgeschakeld. Met deze maatregel ziet het Russische leger waar veel mensen zich op één plek bevinden.

Apple reageert op vraag Oekraïense vicepremier

De sancties van de landen voor Rusland zijn bijna allen van economische aard. Fabrikanten mochten al geen belangrijke producten meer leveren aan het voormalige Sovjet-land. De Oekraïense vicepremier Mykhailo Fedorov, tevens hoofd Digitale Veiligheid, vroeg al eerder deze week in een open brief aan Apple om maatregelen te nemen.

Volgens Fedorov zouden deze sancties van Apple de jonge generatie uit Rusland motiveren om proactief tegen hun eigen regering in te gaan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Steunbetuiging aan Oekraïne van Apple

Hoewel de vicepremier van Oekraïne ook aan Apple vroeg om onder andere de iCloud-services en de App Store in Rusland offline te halen, heeft het Amerikaanse techbedrijf deze oproep niet beantwoord. CEO Tim Cook heeft wél zijn steun betuigd in een tweet. Hij maakt zich grote zorgen om de situatie in Oekraïne. Apple gaat er alles aan doen om te helpen. Zo wil hij Oekraïense medewerkers van het bedrijf en lokale humanitaire inspanningen ter zijde staan.

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom Oekraïne die te maken hebben met Apple? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of download de onze app.