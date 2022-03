Apple stopt verkoop LG Ultrafine 5K-monitor na release Studio Display

Apple heeft de LG Ultrafine 5K-monitor uit het assortiment gehaald. Het beeldscherm was jarenlang dé externe monitor voor MacBook-gebruikers, maar heeft nu een opvolger: het duurdere Studio Display.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

LG Ultrafine 5K uit assortiment Apple

De LG Ultrafine 5K-monitor is niet langer te koop via Apple. Mogelijk wordt het beeldscherm helemaal uit de handel gehaald, want ook LG zelf heeft hem niet meer op voorraad. Via webwinkels als Amac kun je de monitor momenteel nog wel op de kop tikken.

Apple verkocht de afgelopen jaren geen extern display voor consumenten. Daardoor was de LG Ultrafine 5K de aangewezen keuze als je een groot beeldscherm zocht om je MacBook Air of MacBook Pro op aan te sluiten. Met een afmeting van 27 inch en een resolutie van 5K was het een goede match voor de laptops van Apple. Bovendien heeft het scherm een ingebouwde webcam.

Het Studio Display is de opvolger van de LG Ultrafine 5K

Apple onthulde tijdens het maart-event afgelopen week eindelijk weer een eigen monitor: het Studio Display. Dat heeft een veel mooier design, dezelfde 5K-resolutie, en een betere webcam met Center Stage. Bovendien ligt de piekhelderheid met 600 nits iets hoger en beschikt het scherm over zes ingebouwde speakers. Het is dus niet meer dan logisch dat Apple de LG Ultrafine 5K uit het assortiment haalt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Monitoren van Apple zijn niet goedkoop

Het Studio Display is beter dan de LG Ultrafine 5K, maar ook een stuk duurder. Je legt er minimaal 1779 euro voor neer, terwijl de LG 1399 euro kostte. Wil je de monitor in hoogte kunnen verstellen, dan betaal je zelfs 2239 euro. Bij de LG was dat een standaardoptie.

In feite is het Studio Display gewoon een 27 inch-iMac zonder de computer aan de binnenkant. Het scherm is daarom flink aan de prijs. Het kan overigens nog veel gekker. Apple’s 32 inch-Pro Display XDR, met 6K-resolutie, kost minimaal 5499 euro. Als je er een standaard bij wil, komt daar 1099 euro bovenop.

Lees het laatste nieuws over Apple: