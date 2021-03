Wie een 21,5 inch-iMac wil kopen met 512GB of 1TB SSD-opslag heeft pech. Apple is gestopt met de verkoop van deze varianten. Een update van de kleinste iMac lijkt daarmee aanstaande.

Krijgt de iMac binnenkort eindelijk een langverwachte update? Het heeft er alle schijn van. Wie nu een 21,5 inch-iMac wil kopen op Apples website kan alleen kiezen uit een variant met 256GB SSD-opslag of eentje met 1TB Fusion Drive. De modellen met 512GB of 1TB SSD-schijf zijn uit het assortiment verdwenen.

Dat kan betekenen dat Apple de huidige voorraad iMacs nog verkoopt, maar geen nieuwe meer produceert. Er gaan al langere tijd geruchten dat de iMac in 2021 een volledig herzien ontwerp krijgt. Apple zou de computer dunnere schermranden en een platte achterkant geven. Vermoedelijk groeit het display van 21,5 naar 23 of 24 inch. Een andere belangrijke update is dat de nieuwe iMac waarschijnlijk draait op Apples eigen M1-chip, die een stuk sneller is dan processoren van Intel.

Zo ziet de nieuwe iMac er mogelijk uit

Apple schrapt de laatste weken veel verouderde producten. Eerder verdween de iMac Pro al uit het assortiment. Daarnaast is ook de productie van de HomePod gestopt. Apple wil zich volledig richten op de kleinere HomePod mini. Deze slimme speaker verkoopt aanzienlijk beter dan zijn duurdere broer.

Apples lente-evenement komt eraan

Normaal presenteert Apple altijd nieuwe producten in maart, maar het lente-evenement lijkt verplaatst te zijn naar april. Mogelijk krijgen we dan dus de nieuwe ‘kleine’ iMac te zien. Of we dan ook al een update van de grote iMac kunnen verwachten, is onduidelijk. Misschien tilt Apple die onthulling over de zomer heen.

Tijdens het april-event verwachten we verder in ieder geval een nieuwe versie van de iPad Pro met mini-led-scherm. Ook de AirTags, Apple bluetooth-trackers, lijken eindelijk onthuld te worden. Daarnaast krijgen we mogelijk nieuwe oordopjes te zien. We hebben al onze verwachtingen voor de AirPods 3 voor je op een rijtje gezet.

