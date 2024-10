Jammer: Apple stopt definitief met deze iconische productserie

Apple heeft weer een reeks toestellen toegevoegd aan de lijst met verouderde producten. Dat is slecht nieuws, want Apple stopt reparaties bij deze productserie.

Apple stopt productserie

Apple voegt geregeld toestellen toe aan een lijst met vintage en verouderde producten. Bij vintage producten is het vijf jaar geleden dat de laatste generatie van het toestel is uitgebracht. Apparaten die op deze lijst staan krijgen geen software-updates meer. Bij een verouderde productserie gaat Apple nog verder, want dan stopt het bedrijf met de reparaties van de toestellen. Apple beschouwt producten meer dan zeven jaar na de release als verouderd.

Eerder dit jaar voegde Apple de AirPods, HomePod en iPhone X al toe aan de ‘vintage’ lijst, waardoor deze toestellen geen ondersteuning voor nieuwe softwareversies meer hebben. Bij de iPod nano en de iPod shuffle gaat Apple nog een stap verder, want het bedrijf beschouwt de gehele productserie nu als verouderd. Heb jij nog een iPod nano of een iPod shuffle? Dan kun je voor reparaties niet meer terecht bij officiële Apple Stores. Apple stopt alle reparaties voor beide productseries.

iPod nano.

iPods meer dan 7 jaar oud

Apple bracht de laatste iPod nano uit in 2015. Het toestel verscheen toen in een reeks nieuwe kleuren, verder voerde Apple geen veranderingen door bij de iPod nano. Twee jaar later werd het toestel uit de verkoop gehaald, dat gebeurde op 27 juli 2017. Dat is inmiddels zeven jaar geleden, waardoor Apple nu bij de gehele productserie stopt met reparaties. De iPod nano kreeg al langer geen software-updates meer.

Voor de iPod shuffle geldt hetzelfde, ook voor deze productserie stopt Apple met het uitvoeren van reparaties. De laatste generatie van de iPod shuffle verscheen in 2010, Apple haalde het apparaatje in 2017 uit de verkoop. In tegenstelling tot de iPod nano beschikt de iPod shuffle niet over een touchscreen. Je bedient het toestel enkel met de knoppen. Zijn deze kapot? Dan kun je niet meer bij Apple terecht voor een reparatie.

iPod shuffle.

Deze iPod is niet verouderd

Slecht nieuws dus als je nog een iPod van deze productserie hebt, want het wordt een stuk moeilijker om het toestel te laten maken. Bij andere aanbieders wordt het apparaat mogelijk wel nog gemaakt, maar dan worden geen originele onderdelen van Apple gebruikt. Toch is Apple’s keuze niet heel vreemd, want het is lang geleden dat de laatste generatie van de iPod nano en iPod shuffle verscheen.

Bij de iPod touch blijven reparaties voorlopig wél mogelijk, want Apple heeft de verkoop van dat toestel pas in 2022 stopgezet. Dat betekent dat Apple pas in 2029 stopt met het uitvoeren van reparaties bij deze productserie. Geen zorgen dus als je een iPod touch hebt, want die wordt voorlopig gewoon nog gemaakt. Wil je weten welke producten nog meer verouderd of vintage zijn? Bekijk dan hier de gehele lijst van Apple!