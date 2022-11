Apple gooit ‘Hey, Siri’ in de prullenbak (dit gaat er veranderen)

Volgens een gerucht gaat Apple stoppen met ‘Hey, Siri’ en je moet de assistent dan met een andere spraakopdracht activeren. iPhoned legt uit wat er precies gaat veranderen.

Apple stopt met ‘Hey, Siri’: activeren wordt makkelijker

Wanneer je al langer een iPhone hebt, weet je dat je met ‘Hey, Siri’ de spraakassistent van Apple kunt oproepen. Vervolgens kun je Siri (bijna) alles vragen en krijg je meestal wel een duidelijk antwoord.

Toch heeft Apple besloten dat er wat moest gaan veranderen. Volgens een recente nieuwsbrief van Mark Gurman, gaat Apple stoppen met de zin ‘Hey Siri’. De doorgaans betrouwbare Apple-kenner zegt dat de zin die je gebruikt om Siri te triggeren een stukje korter gaat worden. Je zegt dan niet meer ‘Hey, Siri’ maar simpelweg ‘Siri’.

Aanpassen ‘Hey, Siri’ is een grote verandering

Hoewel het maar een kleine verandering is, moet Apple op de achtergrond behoorlijk wat werk verzetten. Siri moet het woord om de spraakassistent op te roepen leren herkennen in verschillende talen en dialecten. Met een combinatie van twee woorden, zoals ‘Hey, Siri’, is het makkelijker voor de software om het op te pikken.

Waarom Apple ervoor kiest te stoppen met de ‘Hey, Siri’-zin om de assistent te activeren is niet bekend. Amazon heeft met Alexa een soortgelijke functie en Apple kan op deze manier dan beter concurreren.

Ook de spraakassistent van Google moet je nu nog oproepen met twee woorden. Door alleen ‘Siri’ te gebruiken om de assistent te activeren, zou Apple een stapje voor kunnen blijven op Google.

Meer verbeteringen voor Siri op komst

Apple is daarnaast nog bezig om Siri verder te verbeteren. De spraakassistent moet in meer apps en services gebruikt kunnen worden. Op dit moment is Siri nog in veel apps van derden niet te gebruiken.

