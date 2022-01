‘Apple stelt VR/AR-bril uit naar 2023 vanwege meerdere problemen’

We moeten mogelijk nog een hele poos wachten voor we eindelijk een VR/AR-bril van Apple op onze neus kunnen zetten. De headset komt dankzij meerdere problemen tijdens de ontwikkelingsfase waarschijnlijk pas in 2023 op de markt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘VR/AR-bril Apple pas in 2023 op de markt’

Er gaan al jaren geruchten over de AR/VR-bril van Apple. Daarmee kun je zowel virtual reality als augmented reality beleven. Volgens Bloomberg had het bedrijf de headset tijdens de ontwikkelaarsconferentie WWDC 2022 in juni eindelijk willen presenteren. Inmiddels zou Apple overwegen om de lancering minimaal een paar maanden uit te stellen. Dat zou betekenen dat we pas eind dit jaar een glimp krijgen van de mixed reality-bril. In 2023 is het apparaat dan hopelijk echt te koop.

Apple schijnt tegen meerdere problemen aan te lopen tijdens de ontwikkeling van de headset. Zo zou de bril te warm worden. Daarnaast zijn er complicaties met de camera’s en de software.

De VR/AR-bril moet het eerste grote nieuwe product van Apple worden sinds de Apple Watch uit 2015. Het bedrijf heeft grote plannen met de headset. Volgens Bloomberg ziet Apple dit soort slimme brillen uiteindelijk als mogelijke opvolger van de iPhone. Het is dus erg belangrijk dat het eerste model een goede indruk maakt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Later mogelijk ook goedkopere AR-bril

De VR/AR-bril van Apple wordt niet bepaald goedkoop. Waarschijnlijk leg je er tussen de 2000 en 3000 euro voor neer. Het apparaat bevat een chip die ongeveer net zo snel is als de M1 Pro uit de nieuwste MacBook Pro. Daarnaast zitten er twee 8K-schermpjes in, die voor haarscherp beeld moeten zorgen.

Apple werkt tegelijk aan een voordeligere AR-bril. Met augmented reality zie je een virtuele laag over de werkelijkheid heen. Dat is bijvoorbeeld handig als je aan het navigeren bent en ‘geprojecteerde’ pijlen laten zien welke kant je op moet. Je kunt met die bril dus niet in een compleet digitale wereld stappen, zoals mogelijk is met virtual reality. Ook de AR-bril verwachten we op zijn vroegst in 2023.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste Apple-geruchten? Download dan de iPhoned-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Lees het laatste nieuws over Apple: