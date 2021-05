Apple stelt betaalde dienst met exclusieve podcasts uit naar juni

Tijdens het Spring Loaded-event kondigde Apple een nieuwe betaalde podcastsdienst aan. De dienst biedt toegang tot exclusieve podcasts, voor een vast bedrag per maand. Betaalde podcasts zouden al beschikbaar moeten zijn, maar blijken nu te zijn uitgesteld naar juni.

Betaalde podcasts pas in juni beschikbaar

Apple’s nieuwe betaalde podcastdienst is uitgesteld naar juni. De iPhone-maker beloofde de functie met de komst van iOS 14.6 uit te rollen, maar dit gebeurde niet. Makers konden zich al wel aanmelden voor de betaalde podcastdienst, maar kunnen er nog steeds geen gebruik van maken.

Apple heeft podcastmakers inmiddels geïnformeerd over het uitstel. In het bericht geeft Apple aan ‘de beste gebruikservaring te willen bieden aan makers en luisteraars’. Nu is dat blijkbaar nog niet mogelijk. Apple belooft podcastmakers de komende weken op de hoogte te houden over de beschikbaarheid.

Meer over Apple’s betaalde podcastdienst

De nieuwe podcastdienst van Apple geeft abonnees voor een vast bedrag per maand toegang tot een exclusieve content. De podcastdienst krijgt een vast plekje in de Podcasts-app, die standaard op alle Apple-apparaten geïnstalleerd staat. Na in te loggen met je Apple ID kun je een abonnement afsluiten, waarna je toegang krijgt tot het volledige aanbod.

Apple geeft makers door middel van de nieuwe dienst een kans om meer geld te gaan verdienen. Betaalde podcasts werken echter alleen voor mensen die via Apple’s Podcasts-app luisteren. De exclusieve content kan dus niet via andere apps zoals Spotify worden aangeboden.

De nieuwe podcastdienst komt niet als een verrassing. Apple is al jaren bezig om betaalde diensten op te bouwen, zoals Apple TV Plus, Apple Arcade en Apple Music. Op welke dag betaalde podcasts precies beschikbaar worden, is op het moment van schrijven niet bekend.

