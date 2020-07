Apple gaat zich nog meer met beveiliging bezighouden. Het bedrijf start namelijk een onderzoeksprogramma. Met het programma kunnen onderzoekers het bedrijf helpen om eventuele lekken in de beveiliging van Apple-apparaten te vinden.

Apple start programma voor onderzoek naar beveiliging

Het doel van Apples onderzoeksprogramma is om zwaktes in de beveiliging van Apple-apparaten te vinden, zodat het bedrijf deze uiteindelijk kan aanscherpen. Deelnemers van het onderzoeksprogramma krijgen hiervoor een iPhone. Deze kunnen ze alleen gebruiken voor het beveiligingsonderzoek. Hier zijn natuurlijk wel regels aan verbonden, zodat de beveiliging ook echt veilig kan blijven. Ook maakt de iPhone gebruik van een unieke codering.

Beveiligingsonderzoekers die meedoen krijgen een ontgrendelde test-iPhone. Het testapparaat heeft niet de gebruikelijke gesloten bescherming, waardoor de onderzoekers toegang hebben tot de code van het iOS-systeem. Op die manier kunnen de onderzoekers het systeem makkelijker inspecteren, zodat ze snel lekken in de beveiliging kunnen opsporen.

De onderzoekers hebben in die zin dezelfde toegang als Apples interne beveiligingsteam. De mogelijkheid om deze apparaten met minder beveiliging ‘aan te vallen’ zorgt ervoor dat de onderzoekers makkelijker kunnen traceren waar een lek in de beveiliging zit. Zodra deze worden gevonden, moeten de ontwikkelaars deze direct melden. Ontwikkelaars die iets vinden zullen een beloning krijgen. Apple hoopt met het programma de beveiliging nog meer te verbeteren.

Ontwikkelaars kunnen zich nu aanmelden

Ontwikkelaars kunnen zich aanmelden voor het onderzoek via de ontwikkelaarswebsite van Apple. Mensen kunnen uiteraard niet zomaar meedoen aan het programma: zo moet je lid zijn van het Apple Ontwikkelaarsprogramma en serieuze ervaring hebben met het traceren van bugs in het systeem.

De test-iPhones blijven wel in het bezit van Apple. De ontwikkelaars die meedoen aan het programma krijgen een toestel in bruikleen voor één jaar. Bovendien is er een beperkt aantal test-toestellen, dus niet iedereen die zich aanmeldt krijgt een test-iPhone. Wel komen ze dan volgend jaar in aanmerking voor een leentoestel.

Apple geeft steeds vaker geld uit aan onderzoeken. Vorig jaar bleek al dat Apple zo’n acht procent van de totale omzet kwijt is aan onderzoek naar nieuwe technologieën. Het bedrijf uit Cupertino is daarnaast steeds meer bezig om de privacy van gebruikers te waarborgen.

Ook in iOS 14 worden er nieuwe maatregelen genomen voor de privacy. Zo geeft de nieuwe software-update van Apple nooit je precieze locatie prijs en worden foto’s afgeschermd voor bepaalde apps.