Apple waarschuwt: zonder deze software-update is je iPhone níét veilig

Apple heeft een waarschuwing gedeeld, nu duidelijk is dat veel iPhones te maken hebben met een softwarefout. Installeer deze software-update van Apple daarom direct!

Waarschuwing van Apple

Het is tijd om je iPhone te updaten! Apple heeft een waarschuwing gedeeld, waarin het bedrijf benadrukt dat het heel belangrijk is om de nieuwste softwareversie op je iPhone te installeren. Het is opvallend, want het komt niet vaak voor dat het bedrijf gebruikers met een speciaal bericht oproept om een software-update direct te downloaden. Dat is nu wel het geval, omdat veel iPhones te maken hebben met een grote softwarefout.

In de waarschuwing licht Apple toe wat de gevaren zijn als je niet bijwerkt naar de nieuwste software-update. Volgens het bedrijf kunnen websites met malware misbruik maken van softwarefouten op je iPhone. Als je nu nog een oudere versie van iOS gebruikt, bestaat de kans dat je persoonlijke data op je iPhone gestolen wordt. Je iPhone is kwetsbaar voor gevaarlijke websites met malware, want deze websites kunnen de beveiliging van je iPhone omzeilen.

Het gaat om een groot softwareprobleem, waardoor veel iPhones worden getroffen. Apple heeft inmiddels een reeks belangrijke software-updates uitgebracht, die het merendeel van de iPhones weer beschermt tegen gevaarlijke malware van websites. Het bedrijf heeft iOS 15.8.7, iOS 16.7.15, iOS 18.7.5 én iOS 26.3.1 (a) uitgerold voor alle gebruikers. Zorg ervoor dat je iPhone bijgewerkt is naar één van deze softwareversies, zodat de beveiliging weer op orde is.

Apple heeft dus niet alleen voor de nieuwste iPhones een tussentijdse software-update uitgebracht, maar ook voor toestellen die geen ondersteuning meer hebben voor iOS 26 of zelfs iOS 18. Dat betekent dat het ook belangrijk is om je oudere iPhone bij te werken, als je nog een eerder toestel in de kast hebt liggen. Je vindt de belangrijke updates voor je iPhone onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Installeer daar de nieuwste softwareversie zo snel mogelijk.

Heb jij automatische updates voor je iPhone nog niet ingeschakeld? In dat geval is het verstandig om direct te controleren op welke softwareversie je iPhone draait. Verschijnt er bij de instellingen van je iPhone een software-update van Apple? Installeer die dan direct, want zonder deze update is je iPhone niet veilig. Zeker nu Apple alle gebruikers heeft gewaarschuwd voor de gevaren van de softwarefout is het van belang om te updaten.

Wanneer softwarefouten bekend zijn bij het grote publiek, is de kans groter dat criminelen misbruik maken van deze softwareproblemen. Zij zijn immers ook op de hoogte van de kwetsbaarheden in iOS en kunnen op die manier eenvoudig gegevens van gebruikers stelen. Wacht daarom niet met het installeren van alle software-updates van Apple, zodat jouw iPhone helemaal veilig blijft om te gebruiken.