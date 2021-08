Medewerkers: ‘Apple heeft geen duidelijke visie op smart homes’

Onrust binnen Apple. Medewerkers zien dat er geen duidelijke visie voor de smart home-markt is en noemen de Apple TV-mediaspeler “zinloos”. Wel komt er in 2023 een geheel nieuw product uit om de woonkamer alsnog te veroveren.

Apple-medewerkers klagen over smart home-visie

Woonkamers worden steeds slimmer. Slimme speakers en mediaspelers gaan als warme broodjes over de toonbank, maar bij Apple heerst geen hosannastemming. Integendeel zelfs: Apple-medewerkers klagen over een “pessimistische stemming” binnen de smart home-tak van het bedrijf.

Dat schrijft Mark Gurman in zijn wekelijkse nieuwsbrief, Power On. Volgens de Bloomberg-journalist klagen Apple-medewerkers vooral over het ontbreken van een visie op smart homes.

Sommige ontwikkelaars noemen de Apple TV bijvoorbeeld “zinloos”, omdat er geen duidelijk toekomstplan voor de mediaspeler zou zijn. Vooral het gebrek aan innovatie wordt gekraakt. Er is volgens Gurman bijvoorbeeld niks gedaan met suggesties van ontwikkelaars om de Apple TV te vernieuwen.

Geen goedkopere Apple TV op komst

Zij hebben bijvoorbeeld voorgesteld om een goedkopere versie van de mediaspeler te maken. De begin dit jaar vernieuwde Apple TV 4K kost bijvoorbeeld 199 euro, terwijl concurrerende mediaspelers als de Chromecast met Google TV veel goedkoper zijn.

Dat gaat alleen niet gebeuren. ‘Het ontbreekt bij Apple aan een sterke visie om de huiskamer te veroveren en de stemming is pessimistisch’, vat de Bloomberg-journalist samen. Achter de schermen wordt wel druk gesleuteld aan een nieuw apparaat.

In 2023 zou Apple daarom een combinatie van de HomePod en Apple TV uitbrengen. Volgens Gurman heeft dit nieuwe apparaat niet alleen een scherm om mee te FaceTimen, maar ook een speaker om muziek mee te luisteren. Eerder dit jaar doken al geruchten over dit mysterieuze apparaat op.

Meer over de Apple TV 4K

Eerder dit jaar bracht Apple een nieuwe versie van de Apple TV uit. Deze mediaspeler biedt maar weinig verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger, die in 2017 uitkwam. Zeker omdat je de nieuwe Siri Remote los kunt kopen, kunnen wij maar weinig redenen bedenken voor bezitters van de ‘oude’ Apple TV om over te stappen.

