EU: ‘Apple en Google zijn slecht voor de smart home-markt’

Apple en Google gedragen zich als ‘poortwachters’ in de smart home-industrie. Dat is de voorlopige conclusie van een onderzoek dat de Europese Commissie uitvoerde. Begin 2022 volgt het hele rapport.

‘Apple is poortwachter in smart home-branche’

Het onderzoek begon in juli 2020. De EU doet onderzoek naar de groeiende Internet of Things-industrie, waar de smart home-markt een groot onderdeel van is. Volgens onderzoeksleider Margrethe Vestager maakt Brussel zich vooral zorgen over anticompetitief gedrag van grote techbedrijven.

Onder meer Apple en Google zouden zich gedragen als ‘poortwachter’ in de smart home-industrie. Dit is volgens de EU mogelijk schadelijk voor de innovatie binnen de sector, en maakt de toetreding van nieuwe spelers een stuk lastiger.

Kleinere spelers zouden zich moeten schikken naar de eisen van deze poortwachters. De EU vermoedt dat (Europese) consumenten hier uiteindelijk de dupe van zijn, omdat het voor kleinere techbedrijven lastig is om te innoveren.

‘Slimme hulpjes verzamelen teveel data’

Verder maakt de Europese Commissie zich zorgen over de ‘drang’ van slimme apparaten om persoonlijke informatie van gebruikers te verzamelen. De EU vindt met name een probleem bij spraakassistenten, zoals Siri van Apple en de Google Assistent.

Het onderzoek is nogal breed van opzet. De EU heeft in totaal 200 bedrijven onderzocht die apparaten maken die met het internet verbonden zijn. Het gaat zowel om slimme speakers, zoals de Apple HomePod, als slimme thermostaten, tv’s, koelkasten en meer.

Het uiteindelijke rapport wordt in de eerste helft van 2022 verwacht. Dan wordt ook duidelijk of, en hoe de EU actie gaat ondernemen.

Apple versus Europa

Het is niet de eerste keer dat Apple onder een Europees vergrootglas komt te liggen. Begin 2020 werd bijvoorbeeld de European Green Deal geïntroduceerd. Fabrikanten van elektronische producten moeten er daardoor voor zorgen dat hun apparaten makkelijker te repareren zijn.

Ook dringt de Europese Unie al langer aan op het verplicht stellen van één oplaadstandaard voor elektronische apparaten. Apple gebruikt nu bijvoorbeeld nog de Lightning-oplaadstandaard op iPhones, terwijl de usb-c-standaard veel populairder is.

