Kijken: Apple toont ‘Slofie’-functie in vier nieuwe video’s

De ‘Slofie’ is nog geen term die heel erg ingeburgerd is. Met vier nieuwe video’s geeft Apple deze slowmotion-selfie wat meer aandacht.

‘Slofie’ in het zonnetje

Een van de nieuwe camerafuncties in de iPhone 11-serie is het maken van slowmotion-video’s met de frontcamera. Deze vertraagde selfies worden door Apple ‘Slofie’ genoemd. In een aantal nieuwe video’s zet de fabrikant deze iPhone-functie in het zonnetje.

De serie korte Slofie-video’s verschenen dit weekend op het Youtube-kanaal van Apple. Alle vier geven ze een humoristische blik achter de schermen bij mensen die een slowmotion-selfie aan het maken zijn, terwijl het tegelijkertijd de artistieke mogelijkheden van de functie toont.

Artistieke beelden

De video’s lijken te willen bewijzen dat alles er in slow-motion indrukwekkender uitziet. Dus tonen ze een man die zijn hoofd schudt, een vrouw met wapperende haren in de wind, een groepje vrienden ‘in de club’ en iemand die danst in ‘de regen’. Het levert mooie, sfeervolle beelden op, tot je realiseert hoe ze er op normale snelheid uitzien.

Bekijk Apple’s Slofie-video’s

Zo maak je zelf een Slofie

De ‘slowmotion’-modus voor de camera aan de voorkant is beschikbaar op de iPhone 11, de iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max. Als je eenmaal een slofie hebt gemaakt, kun je ze ook op de telefoon direct aanpassen. Zo krijg je de mogelijkheid om de video bij te snijden, in te korten of te voorzien van een filter.

→ Lees ook: Zo maak je een Slofie met je iPhone 11 (Pro)

De slofie is niet de enige nieuwe camerafunctie voor de nieuwe iPhones. Zo beschikt de camera over een handige burstmode en kun je met de nieuwe toestellen beeld buiten het kader toch gewoon vastleggen. Ook beschikken de camera’s over Apple’s nieuwe Deep Fusion-technologie, voor nog betere foto’s.

