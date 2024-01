Apple sluit Siri-kantoor – dit betekent het voor de spraakassistent

Apple heeft een Siri-kantoor in San Diego gesloten, waar in totaal 121 werknemers een team vormden. Wat betekent dit voor Apple’s spraakassistent?

Apple sluit Siri-kantoor in San Diego

Slecht nieuws voor de werknemers van een Siri-kantoor in San Diego, want Apple heeft bekendgemaakt dat de locatie wordt gesloten. Het team dat werkzaam was in San Diego focuste op technieken om Siri accurater te maken. Om dat te doen werden reacties van iPhone-gebruikers geëvalueerd. Binnenkort gebeurt dat dus niet meer in San Diego, maar dat betekent niet het einde van het Apple-team.

Werknemers hebben namelijk een aanbod gekregen om aan de slag te gaan bij een Siri-kantoor in Austin, Texas. Dat aanbod geldt voor alle werknemers, het lijkt er dus op dat de twee locaties samen worden gevoegd tot één groot team. Vindt een werknemer de verplaatsing naar Austin te ver weg? Dan wordt het contract wel beëindigd. Betekent deze herindeling dat we veranderingen kunnen verwachten bij Siri?

Volgens eerdere geruchten wel, want die voorspellen dat Siri een enorme update krijgt in iOS 18. Dat werd ook wel tijd, want Siri wordt tegenwoordig niet meer als intelligent gezien. Door alle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie is Siri inmiddels sterk verouderd. Apple geeft Siri dit jaar daarom een grote update, waar de twee teams vermoedelijk gezamenlijk aan gaan werken in Austin.

Het oorspronkelijke team in Austin analyseerde eveneens op technieken om Siri accurater te maken. Dat is een belangrijk aandachtspunt voor Apple dit jaar, want volgens geruchten moet Siri in iOS 18 een gesprek op een veel natuurlijkere manier gaan voeren. Daarnaast wordt de spraakassistent beter geïntegreerd met de Opdrachten-app van Apple. Hierdoor kan Siri veel meer taken uitvoeren én kunnen er meerdere handelingen in één keer worden uitgevoerd.

De medewerkers van het nieuwe, grote team in het Siri-kantoor hebben nog wel even om de spraakassistent te verbeteren. Siri krijgt de update pas met iOS 18, dat is de grote iOS-update die tegelijk verschijnt met de iPhone 16. Apple brengt de nieuwe iPhone ieder jaar uit in september, er is dus nog genoeg tijd om grote veranderingen en verbeteringen door te voeren bij de vernieuwde versie van Siri.

Dat is in ieder geval goed nieuws voor het team achter Siri, want daardoor zien we dit jaar waarschijnlijk de beste versie ooit van de spraakassistent. Apple zou dan eindelijk de strijd aan kunnen gaan met ChatGPT en andere AI-diensten. Wil je meer weten over de nieuwe versie van Siri? Lees dan hier alles wat we al weten over Siri 2.0!

