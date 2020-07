Apple Silicon of Intel? 9 redenen om nu wel of geen Mac te kopen

Met de overstap van Intel naar Apples eigen processors is het een belangrijke vraag: moet ik nu een nieuwe MacBook kopen, of wachten tot dit najaar de eerste Apple Silicon-Mac verschijnt? Wij zetten de voors en tegens op een rij.

Wat is Apple Silicon?

Misschien wel de grootste aankondiging tijdens WWDC 2020: Apple gaat de samenwerking met Intel stoppen en voortaan zelf processors voor Macs maken. Daarmee volgen de laptops en desktops van Apple de iPhone en iPad op, die al jaren op Apples eigen A-serie chips draaien. Meer weten over Apple Silicon? Check ons uitgebreide uitlegartikel hieronder voor alle antwoorden op je vragen.

5 redenen om niet te wachten op een Apple Silicon-Mac

Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom het voor jou geen goed idee is om maandenlang te wachten op de eerste Silicon-Mac. Dit zijn wat ons betreft de belangrijkste.

1. Tot ‘jouw MacBook’ Apple Silicon heeft kan nog lang duren

Apple heeft bij de onthulling van de grote overstap al gezegd dat het nog even kan duren tot alle Macs zijn uitgerust met een chip van Apple. Dit najaar staat er op de planning dat het bedrijf zijn eerste Apple Silicon-Mac uitbrengt, maar het is nog onduidelijk om wat voor model het hier gaat.

De geruchtenmolen gaat alle kanten op: wordt het een nieuwe 14 inch-MacBook Pro, een goedkopere MacBook Air of zelfs een heel nieuw 12 inch-model dat speciaal voor Apple Silicon ontworpen is? Die onzekerheid maakt het leuk om het nieuws rondom deze Mac te volgen, maar niet heel praktisch als je op zoek bent naar concreet koopadvies. Het kan namelijk nog tot diep in 2021 duren tot alle Macs zijn overgestapt op deze nieuwe processor.

2. Eerste generatie Apple-producten zijn een risico

Je hoeft ons niet te vertellen hoe tof het is om met een eerste generatie-product van Apple aan de slag te gaan (zie ook de punten hieronder), maar het neemt ook risico’s met zich mee. We hebben al vaker gezien dat de eerste generatie van een nieuw design of product met de nodige problemen komt, die Apple vervolgens in de tweede generatie oplost.

Een MacBook is een behoorlijk prijzig apparaat, dus kan het best een risico zijn om direct ruim duizend euro of meer uit te geven aan een dergelijk apparaat. Een jaartje wachten op een tweede generatie is in dit geval dus geen gek idee.

3. Ook huidige Intel-Macs worden nog jarenlang ondersteund

Nu Apple de samenwerking met Intel afbouwt, betekent het niet dat alle huidige Macs ineens niet meer de moeite waard zijn. Apple heeft al toegezegd dat er dit jaar nog een aantal Intel-Macs zullen verschijnen, inclusief een nieuwe iMac. Alle recente Macs worden dan ook nog jarenlang ondersteund met de nieuwste macOS-versies. Kijk bijvoorbeeld naar macOS Big Sur, dat nog steeds op Macs uit 2015 draait.

4. Sommige apps zullen voorlopig beter op Intel werken

De overstap van Intel naar een compleet nieuwe processor vraagt niet alleen veel van Apple, maar ook van ontwikkelaars. Apps moeten ondersteuning voor deze Macs krijgen, waardoor de kans groot is dat specifieke apps in het begin niet optimaal zullen werken.

Houd daar rekening mee als je bijvoorbeeld voor je studie of werk erg afhankelijk bent van een specifieke app of dienst. Grote en bekende apps zullen waarschijnlijk op tijd klaar zijn met het ontwikkelen van een update, maar voor kleinere of oudere apps is dat nog maar de vraag.

5. Je hebt nu een nieuwe Mac nodig

Leuk en aardig dat dit najaar de eerste Apple Silicon-Mac verschijnt, maar daar heb je nu weinig aan. Heb je voor je studie, werk of om een andere reden een nieuwe Mac nodig? Dan heb je misschien de luxe niet om een paar maanden geduldig te wachten. Met de zaken die we hierboven hebben besproken hebben vinden wij het zeker geen risico om nu overstag te gaan en bijvoorbeeld voor de nieuwe MacBook Pro of MacBook Air te kiezen, die zijn uitgerust met Apples verbeterde toetsenbord.

4 redenen om wel te wachten op een Apple Silicon-Mac

Hoewel er dus genoeg redenen zijn om gewoon nog een Intel-Mac in huis te halen, zijn er ook argumenten te bedenken om juist wel een tijdje af te wachten.

1. Je huidige Mac doet het nog prima

Heb je momenteel nog een Mac die het goed doet en waar je nog even mee vooruit kunt? Dan kan het lonen om even af te wachten tot dit najaar en te kijken hoe Apple de uitrol van Silicon gaat vormgeven. Veel MacBooks gaan een jaar of vijf (of langer) mee, afhankelijk van waar je het apparaat voor gebruikt. Kijk dus kritisch naar de huidige iMac of MacBook en beslis op basis daarvan of het voor jou loont om even te wachten met het kopen van een beter, nieuwer exemplaar.

2. Je wilt graag het nieuwste van het nieuwste

Als je iPhoned leest, heb je waarschijnlijk een bovengemiddelde interesse in Apple-producten. Wij snappen je dan ook heel goed als je het liefst met de allernieuwste producten van het bedrijf uit Cupertino aan de slag gaat. De overstap naar Apple Silicon is een nieuw hoofdstuk voor de Mac en eentje die veel veranderingen met zich meebrengt. Niet zo gek dus als jij daar als eerste van wil ontdekken hoe het bedrijf deze stap maakt.

3. Grote kans op sterk verbeterde prestaties

Als we kijken naar de prestaties van Apples A-chips in de iPhone en iPad, dan ziet de toekomst van de Mac er erg goed uit. Al jaren verslaan de iPhone en iPad iedere concurrent op het gebied van prestaties, mede door de nauwe samenwerking tussen de hard- en software van Apple.

Reken er dus maar op dat Apple de prestaties van de Mac naar een nieuw niveau tilt met de komst van zijn eigen chips. Zeker op het gebied van de accuduur (iets waar MacBooks niet meer in uitblinken) verwachten we dat Apple hier flinke stappen gaat zetten.

4. Eindelijk weer een nieuw design op komst?

De MacBook heeft al jarenlang bijna een identiek uiterlijk, dus begint het langzaam maar zeker weer tijd te worden voor een update. Denk aan de introductie van Face ID, waarmee je de Mac ontgrendelt door simpelweg de klep open te doen – of er naar te kijken in het geval van een iMac.

Ben jij er al over uit wat je gaat doen? Wachten op een Apple Silicon Mac of toch een vertrouwde Intel-Mac in huis halen? Laat van je horen in de reacties onder dit artikel en blijf iPhoned volgen om alles te leren over hoe Apple Silicon de Mac voorgoed gaat veranderen. Dat kan via de website, onze nieuwsbrief of download de iPhoned-app.

