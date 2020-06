Apple kondigt zojuist Apple Silicon aan, een eigen processortechniek voor de Mac. De eerste Mac met een eigen Apple-chip moet eind dit jaar in de winkels liggen. Met deze aankondiging neemt Apple definitief afscheid van Intel.

Apple Silicon: Mac stapt over van Intel

Het nieuws werd aangekondigd tijdens WWDC 2020, hetzelfde evenement waar ook iOS 14, iPadOS 14 en macOS Big Sur werden onthuld. Apple Silicon is een nieuwe processorarchitectuur voor Macs. Dit klinkt technisch, maar het komt erop neer dat alle Apple-producten straks met dezelfde techniek worden gemaakt. Dit levert meerdere voordelen op.

Het is dan ook een historische aankondiging, omdat Apple hiermee definitief afscheid neemt van Intel. De iPhone-maker had het de laatste jaren regelmatig aan de stok met deze processorfabrikant en wilde volgens geruchten al langer overstappen naar een alternatief. Dat is dus Silicon geworden, Apples eigen chips.

Sneller en gemaakt voor Big Sur

Het eerste voordeel van Apples eigen chiptechnologie is een snelheidsboost. Apple belooft dat Silicon ervoor gaat zorgen dat Macs in de toekomst nog krachtiger worden. Dat doet de technologie aan de hand van allerlei kleine verbeteringen. Een processor zorgt voor de rekenkracht in een computer. Je kunt Silicon dus vergelijken met het kloppend hart van een Mac.

Verder belooft het Intel-alternatief energiezuiniger te worden. Dit is vooral fijn voor MacBook-gebruikers, want toekomstige laptops kunnen dus langer mee op een volle acculading. Ook is Silicon veiliger en kan hij beter overweg met zware taken, zoals wanneer je video’s aan het bewerken bent.

macOS Big Sure, de grootste macOS-update die eerder vanavond werd aangekondigd, is met de Silicon-techniek in het achterhoofd gemaakt. Standaardprogramma’s zoals Logic en Final Cut Pro kunnen zodoende direct gebruikmaken van de snelheidsboost Apples techniek met zich meebrengt.

Andere app-ontwikkelaars kunnen programma’s volgens Apple binnen een mum van tijd klaarmaken voor Silicon. Het bedrijf claimt dat het voor ontwikkelaars slechts “een paar dagen” kost om hun programma’s van Intel naar Silicon te laten switchen. Via een softwaretrucje kunnen niet op maat gemaakte apps overigens alsnog op nieuwe Macs draaien, zo belooft Apple.

Universele apps

Ook maakt Apple Silicon universele apps mogelijk. Dat is fijn, want op die manier kunnen ontwikkelaars één app maken voor meerdere Apple-apparaten, zoals iPhones en iPads. Dit scheelt qua productieproces en onderhoud van apps. Op de achtergrond gaan alle Apple-producten namelijk op dezelfde processortechniek draaien.

Officieel: Eerste Apple Silicon-Mac eind 2020

Tim Cook zei tijdens de conferentie dat Apple eind dit jaar de eerste Mac met Silicon officieel op de markt brengt. Hij verwacht dat de complete transitie, dus het moment dat alle nieuwe Apple-computers op de eigen chips gaan draaien, zo’n twee jaar in beslag neemt.