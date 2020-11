Apple Silicon-event round-up: alle aankondigingen op een rij

Het zit erop: het laatste Apple-event van 2020. Kijk snel in onze Apple Silicon-event round-up wat Apple allemaal heeft aangekondigd. Spoiler: het draait allemaal om de Mac.

Lees verder na de advertentie.

Apple Silicon-event round-up: alle aankondigingen

Apple heeft de smaak te pakken met strak geregisseerde keynotes. In krap drie kwartier heeft het bedrijf maar liefst drie gloednieuwe Macs en de releasedatum van macOS Big Sur onthuld.

Dat is bijzonder, want de Mac start vandaag met een nieuw hoofdstuk in zijn verhaal: in plaats van Intel draaien Macs voortaan op de M1-chip die Apple zelf heeft gemaakt. En dat brengt grote veranderingen met zich mee.

Dit is de eerste MacBook Air met Apple Silicon-chip

Apple heeft de eerste MacBook Air met Silicon-chip officieel onthuld. De nieuwe M1-chip zorgt ervoor dat hij veel sneller is dan zijn voorganger en ook kun je bijvoorbeeld iPhone-apps op de laptop draaien. Apple heeft de nieuwe laptop tijdens haar november-evenement aangekondigd. Het is alweer de tweede MacBook Air die het bedrijf dit jaar uitbrengt. Het belangrijkste verschil is dat het zojuist onthulde model met Apple Silicon is uitgerust. Deze chip markeert het einde van een jarenlange samenwerking met chipfabrikant Intel. – Lees alles over de nieuwe MacBook Air

Nieuwe Mac mini met Apple M1-chip onthuld

De Mac mini stapt over van Intel op Apple Silicon: dit is de nieuwe Mac mini, die nu op Apples eigen M1-chip draait. Tijdens het november-event van Apple heeft het bedrijf een nieuwe Mac mini onthuld. De nieuwe compacte Mac ziet er hetzelfde uit als zijn voorganger, maar is aan de binnenkant volledig vernieuwd. Dit draait allemaal om de processor: deze is voor het eerst niet meer van Intel, maar van Apple zelf – Lees alles over de nieuwe Mac mini

Apple onthult MacBook Pro met Apple M1-chip: dit is er veranderd

De MacBook Pro slaat op de valreep van 2020 een nieuwe weg in. We hadden het al een beetje verwacht: om de kracht van Apple Silicon te demonstreren, onthult Apple tijdens zijn november-keynote een gloednieuwe MacBook Pro. Dit is de tweede ‘2020 MacBook Pro’ die verschijnt, met als grote verschil dat deze op Apple Silicon draait en de vorige nog een processor van Intel had. De nieuwe Pro gaat er op twee zaken enorm op vooruit: de prestaties en accuduur – Lees alles over de nieuwe MacBook Pro

Officieel: macOS Big Sur vanaf 12 november te downloaden

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk weten we wanneer de grote nieuwe macOS-update beschikbaar is. Vanaf aanstaande donderdag (12 november) kun je macOS Big Sur op je Apple-computer downloaden en installeren. Tijdens het ‘One More Thing’-event maakt Apple eindelijk bekend wanneer macOS Big Sur wordt uitgebracht. Big Sur draait uiteraard ook op de nieuwe Apple Silicon-Macs die het bedrijf aankondigt – Lees alles over de macOS Big Sur release