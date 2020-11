Om 19:00 uur vanavond is het zover: het laatste Apple-event van het jaar. Zo kijk je live mee naar de onthulling van Apples allereerste Silicon-Mac.

Lees verder na de advertentie.

Apple Silicon-event livestream

Na Apple-events in september en oktober sluit Apple het jaar af met een laatste evenement in november. Niet geheel toevallig met de titel ‘One More Thing’ wil Apple nog een keer een aantal nieuwe producten presenteren.

Vanavond staat de Mac centraal, met de grootste aankondiging in jaren. Eerder dit jaar onthulde Apple de overstap naar Apple Silicon: Apples eigen chip die de processors van Intel vervangt. Vanavond krijgen we de eerste MacBooks te zien die op deze chip draaien.

Daarnaast verwachten we de releasedatum van macOS Big Sur en mogelijk de onthulling van de AirTags en AirPods Studio-koptelefoon. Wederom genoeg reden dus om in te schakelen voor een strak geregistreerde video uit het Apple Park. Net als de twee vorige events zal er geen publiek aanwezig zijn, waardoor het tempo waarschijnlijk weer behoorlijk hoog ligt.

De Apple Silicon livestream volg je het gemakkelijkst via YouTube, maar is ook op de website van Apple te kijken. Dat komt bijvoorbeeld van pas als de video op YouTube hapert of grote vertraging heeft. Is dat het geval, check dan deze link om het event via Apple zelf te kijken.

Zo kijk je het iPhone 12-event via de officiële Apple-website:

iPhone, iPad of iPod touch met iOS 9+ (via deze link)

Mac met Safari op macOS 10.11+ (via deze link)

Pc met Microsoft Edge op Windows 10 (via deze link) of Google Chrome/Firefox op andere apparaten

Apple TV tweede of derde generatie met versie 6.2 (via het Apple Events-kanaal)

Apple TV vierde generatie (via de TV-app)

Volg iPhoned tijdens en na het evenement voor alle info

Uiteraard doen we live verslag van het evenement en zetten we alle nieuwe producten en andere informatie voor je op een rijtje. Van Nederlandse prijzen tot specificaties en officiële persfoto’s:

Twitter: live verslag van het evenement

Instagram: de grootste aankondigingen in je Stories

Facebook: Praat met anderen over de aankondigingen

iPhoned-app: Ontvang pushmeldingen bij breaking news en onze round-up

Nieuwsbrief: Speciale iPhoned-nieuwsbrief met samenvatting van de aankondigingen

Kies je ervoor om ons op Instagram te volgen? Dan maak je al bijna kans om een iPhone 12 mini te winnen! Kijk snel in onderstaande video hoe je kans maakt op dit compacte nieuwe toestel.