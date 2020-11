Apple Silicon-event: deze 6 aankondigingen heb je misschien gemist

Een nieuwe MacBook Air, MacBook Pro en Mac mini: het ‘One More Thing’-evenement van Apple was een feestje voor Mac-liefhebbers. Maar, de presentatie was wel behoorlijk technisch. Deze aankondigingen tijdens het Apple Silicon-event heb je misschien gemist.

Apple Silicon-event aankondigingen die je misschien hebt gemist

Het Apple Silicon-event had drie hoofdrolspelers. Zowel de MacBook Air, MacBook Pro als Mac mini maken de overstap naar M1, Apples eerste Silicon-chip voor de Mac. De nieuwe Apple-computers zijn hierdoor niet alleen sneller en energiezuiniger, maar kunnen bijvoorbeeld ook iPhone- en iPad-apps draaien.

De presentatie was echter behoorlijk technisch van aard en we kunnen ons voorstellen dat je niet alles hebt meegekregen. In dit artikel hebben we daarom de nieuwtjes verzameld die onder de radar zijn doorgevlogen, maar wel relevant zijn. Deze aankondigingen deed Apple allemaal tijdens het Silicon-event.

1. Niet langer RAM uitbreiden

Om maar direct met de deur in huis te vallen: met de nieuwe Macs heb je minder keuzevrijheid dan voorheen. Je kunt de hoeveelheid RAM-geheugen daarom niet achteraf ophogen. Dit komt omdat de M1 een zogeheten System on a Chip (SoC) is, waarbij alle losse computeronderdelen (zoals een grafische processor) op één chip zijn gesoldeerd.

Met andere woorden, je kunt dus niet zomaar een ‘reepje’ werkgeheugen bijplaatsen op de nieuwe MacBook Air en MacBook Pro. Ditzelfde geldt voor de Mac mini.

2. MacBook Air heeft vernieuwd toetsenbord

De MacBook Air heeft nog steeds een Magic Keyboard, maar aan de indeling van het toetsenbord is wel gesleuteld. De Launchpad-knop heeft namelijk plaatsgemaakt voor een toets waarmee je direct via Spotlight kunt zoeken.

De toetsen die je voorheen gebruikte om de helderheid van het scherm te regelen zijn dan weer ingeruild voor buttons waarmee je de Dictafoon gebruikt en de Niet Storen-modus aanzet. Tot slot heeft ook de Fn-knop het nest verlaten: deze is ingeruild voor een emoji-knop.

3. MacBook Pro kan overweg met 6K-schermen

Ook tof: je kunt de nieuwe 13 inch-MacBook Pro en Mac mini 2020 aan een hoogwaardig scherm met 6K-resolutie koppelen, zoals het Pro Display XDR van Apple zelf. Op die manier kunnen bijvoorbeeld grafisch ontwerpers hun laptop aan een monitor koppelen wanneer ze meer schermruimte nodig hebben, maar niet willen inboeten op resolutie.

4. Geen eGPU-ondersteuning op nieuwe Macs

Daartegenover levert de overstap naar M1 ook een nadeel op: alle vernieuwde Macs kunnen niet langer overweg met externe grafische processors, ook wel eGPU’s genoemd. Dat heeft Apple bevestigd tegenover TechCrunch. Dit is jammer, want door het aansluiten van een externe grafische processor maak je de compacte Apple-desktop relatief eenvoudig een stuk krachtiger.

5. Klaar voor wifi 6

Alle Macs met een M1-chip kunnen overweg met wifi 6. De nieuwste versie van wifi is niet alleen sneller dan zijn voorganger, maar ook de dekking gaat erop vooruit. Momenteel kunnen de meeste routers echter nog niet overweg met wifi 6. Diens aanwezigheid op de nieuwe Macs is dus met name goed nieuws voor de toekomst.

6. Mac mini is goedkoper

Goed nieuws voor mensen die de nieuwe Mac mini in huis gaan halen. Apples krachtige desktopcomputer is namelijk 100 euro goedkoper dan zijn voorganger, die uit 2018 stamt. Voor de nieuwe variant betaal je een instapprijs van 799 euro, in plaats van 899 euro voor de Mac mini uit 2018.

7. Geen Thunderbolt 4, maar 3

Tot slot een opvallend detail: alle nieuwe Macs met M1-chip hebben geen Thunderbolt 4-aansluitingen aan boord, maar Thunderbolt 3-poorten. Dat is opvallend, want je kunt hierdoor bijvoorbeeld minder snel bestanden overzetten. Ook is het met Thunderbolt 4 bijvoorbeeld mogelijk om twee 4K-schermen aan te sluiten.

