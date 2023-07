Apple negeert EU-wet: mogelijk toch geen sideloading in 2024

Apple lijkt zich niks aan te trekken van een nieuwe Europese wet, waardoor sideloading ook in 2024 nog niet naar je iPhone komt. Dit is waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Europese wet komt in 2024

Eén van de langverwachte functies in iOS 17 is het downloaden van apps zonder App Store. Het is dan mogelijk om apps bijvoorbeeld via Safari op je iPhone te zetten, dat wordt ook wel sideloading genoemd. Toch heeft Apple bij de presentatie van iOS 17 niks gezegd over de nieuwe functie. Ook in de eerste testversie van het besturingssysteem wijst niks op de nieuwe manier van apps downloaden.

Lees ook: Apple verwijdert 2,3 miljoen apps uit de App Store – dit is waarom

Dat is opvallend, want Apple moet het beleid van de App Store wel aanpassen volgens een nieuwe Europese wet. Volgens deze regelgeving moeten grote bedrijven hun services en platformen in 2024 openstellen voor derden. Ondanks deze wet duidt nog niks erop dat Apple werkt aan het toestaan van sideloading. Nieuwe geruchten wijzen er nu zelfs op dat Apple al een uitweg heeft bedacht.

Apple benadrukt gevaren van sideloading

Met de nieuwe Europese wet, ook wel de Digital Markets Act, moeten vooral kleine ontwikkelaars een eerlijkere kans krijgen bij het uitbrengen van apps. App-ontwikkelaars hoeven met sideloading namelijk geen percentage van hun inkomsten aan Apple meer af te staan. Normaal moeten ontwikkelaars betalen om hun apps in de App Store te krijgen. Met de nieuwe wet gaan alle inkomsten dus naar de ontwikkelaars zelf.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zou betekenen dat Apple behoorlijk wat geld misloopt, iets dat het bedrijf natuurlijk probeert te voorkomen. En dat lijkt te lukken, want in de wet staat ook dat een bedrijf de digitale veiligheid van de gebruiker moet beschermen. Als sideloading wordt toegestaan, is de kans op het downloaden van onbetrouwbare apps een stuk groter. In de App Store kan Apple juist wél alle apps controleren.

Voorlopig geen alternatieve App Stores

Het is daarom de verwachting dat Apple de nieuwe wet voorlopig negeert, met als argument dat de veiligheid van iPhone-gebruikers alleen kan worden gewaarborgd met apps uit de App Store. Als het bedrijf toch op de vingers wordt getikt door de Europese Unie, volgt er vermoedelijk een jarenlange rechtszaak. Dat betekent dat Apple sideloading in 2024 hoogstwaarschijnlijk nog niet naar je iPhone brengt.

Lees ook: Facebook wil alternatieve App Store worden (dit moet je weten)

Ben je benieuwd wat de gevolgen zijn als Apple sideloading in 2024 wél toestaat? Eerder zetten we de voor- en nadelen van de nieuwe wetgeving voor je onder elkaar. Daarnaast weten we inmiddels welke functies Apple in ieder geval wel naar iOS 17 brengt. Lees hier alles over de nieuwe iOS-update voor je iPhone.

Wil je meer weten over het downloaden van apps in iOS 17 (zonder App Store)? En altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.