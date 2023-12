Je mag nu zelf fouten op je iPhone ‘diagnosticeren’ – zo werkt dat

Het wordt een stuk makkelijker om fouten in je iPhone te herkennen, want je kunt het toestel straks met software van Apple diagnosticeren. Zo werkt dat!

Fouten herkennen op je iPhone

Werkt je iPhone niet meer naar behoren? Dan heb je verschillende opties om het toestel te laten maken. Apple heeft het repareren van iPhones vorig jaar een stuk makkelijker gemaakt met het Self Service Repair-programma. Met deze dienst kun je zelf je iPhone maken, Apple stuurt je in dat geval een reparatiepakket op. Je hoeft dan dus niet meer naar een Apple Store voor nieuwe onderdelen.

Dit programma is sinds deze week uitgebreid naar 24 Europese landen, waaronder Nederland. In België was de Self Service Repair-dienst al beschikbaar sinds vorig jaar. Apple heeft daarnaast aangekondigd deze dienst uit te breiden met Apple Diagnostics. Dat is een programma, waarmee je kunt testen welke onderdelen van je iPhone aan vervanging toe zijn. Je kunt dat dus voortaan helemaal zelf doen.

Zo werkt Apple Diagnostics

Met Apple Diagnostics wordt het – zoals de naam al doet vermoeden – mogelijk om problemen in je iPhone te diagnosticeren. Dit programma wordt al gebruikt door erkende Apple-verkopers en reparatieproviders, maar is straks dus ook beschikbaar voor consumenten. Je voert met Apple Diagnostics een uitgebreide test uit op je iPhone, waarmee je direct ziet welke onderdelen vervangen moeten worden.

De software is vooral bedoeld voor consumenten die weten hoe onderdelen bij een iPhone vervangen moeten worden. Toch is Apple Diagnostics voor iedereen handig, zeker als je het idee hebt dat je iPhone niet meer goed werkt. Je ziet dan direct waar de fout in je iPhone zit, zonder naar een Apple Store te gaan. Zo weet je al iets beter met welke kosten je van tevoren rekening moet houden bij een eventuele reparatie.

Self Service Repair-programma nu beschikbaar

Op Apple Diagnostics moeten we nog even wachten, want het programma verschijnt eerst in de Verenigde Staten. De software komt volgend jaar naar Europa, het is nog niet bekend wanneer in 2024 we het programma kunnen verwachten. Apple’s Self Service Repair-programma is wél beschikbaar in Nederland en België. Bekijk hier hoe je een reparatiepakket aan kunt vragen bij Apple.

Heb je zelf geen ervaring met reparaties? Dan raadt Apple het aan om toch naar de Apple Store te komen voor professionele hulp. Het Self Service Repair-programma is overigens ook beschikbaar voor andere Apple-apparaten. Zo kun je ook alle Macs met een M2-chip zelf maken. Verder hebben de iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 en iPhone 15 ondersteuning voor het programma. Lees hier meer over het Self Service Repair-programma!

