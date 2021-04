Apple heeft eind vorig jaar stiletjes de Secure Enclave-chips van oudere producten veiliger gemaakt. Dat is opvallend, want normaal gesproken worden eerder verschenen producten niet meer bijgewerkt.

Lees verder na de advertentie.

Apple verbetert Secure Enclave: dit moet je weten

Het nieuws kwam naar buiten via Twitter-gebruiker en app-ontwikkelaar Andrew Pantyukhin. Pantyukhin zag op de website van Apple dat er plotseling nieuwe informatie aan het Secure Enclave-gedeelte was toegevoegd. Dit gedeelte in je iPhone, iPad of Apple Watch slaat gevoelige informatie op, bijvoorbeeld voor Face ID (gezichtsherkenning) en Apple Pay.

Eind vorig jaar heeft Apple dit beveiligde gedeelte van de A12-, A13-, S4- en S5-chip nog veiliger gemaakt. Dit betekent dat alle producten die in het najaar van 2020 zijn uitgebracht hiermee zijn uitgerust:

Opvallend genoeg heeft Apple eind vorig jaar geen nieuwe producten met een A13- of S4-processor uitgebracht. Laatstgenoemde zit in de Apple Watch Series 4 uit 2018 en de A13-chip troffen we voor het laatst in de iPhone SE, die begin 2020 vernieuwd werd.

Producten die eerder verschenen maar nog wel geproduceerd worden, hebben niet de extra veilige Secure Enclave-laag. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor de iPhone 11 en iPad mini 5 uit 2019 en iPhone XR uit 2018.

Verbeteringen voor Secure Enclave

Hoe is de nieuwe Secure Enclave-processor verbeterd? Uit een Apple-document blijkt dat de nieuwe variant bestand is tegen zogeheten counter lootboxes. Dit klinkt ingewikkeld, maar het komt erop neer dat de Apple-producten lastiger te hacken zijn door middel van GrayKey. Deze apparaten worden gebruikt om in te breken op iPhones zonder de toegangscode nodig te hebben.

Heb je een iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPad Air 2020 of Apple Watch Series 6? Dan is jouw apparaat ook uitgerust met de nieuwe versie van Secure Enclave. De extra veilige processor is namelijk standaard aanwezig op apparaten met A14-chip (zoals de iPhone 12-serie) en S6 (in de Apple Watch 6).

Het laatste nieuws over Apple: