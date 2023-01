Apple Search: komt Apple met een eigen Google?

De concurrentiestrijd tussen Apple en Google wordt nog veel groter. Apple werkt volgens geruchten aan een eigen zoekmachine: Apple Search.

Apple Search: Apples eigen zoekmachine

De geruchten dat Apple aan een eigen zoekmachine werkt gaan al jaren rond. Google betaalt Apple jaarlijks een bedrag om de standaard zoekmachine te zijn in Safari. En dit zijn geen kleine bedragen: waar Google het eerste jaar nog ‘maar’ één miljard dollar betaalde aan Apple, was dat vorig jaar tussen de 18 en 20 miljard dollar.

Daarnaast maakt Apple op de achtergrond gebruik van Bing voor zoekopdrachten van Siri. Deze zoekopdrachten van Siri en Spotlight worden daarnaast naar verluidt al sporadisch uitgevoerd door een zoekmachine van Apple zelf. Nu heeft Apple een nieuwe dienst uitgebracht, die erop wijst dat Apple Search (Apples eigen zoekmachine) steeds dichterbij komt.

Apple introduceert Apple Business Connect

Apple heeft Apple Business Connect inmiddels gelanceerd. Met de dienst kunnen alle bedrijven – ongeacht de grootte of bekendheid van het bedrijf – zelf de locatie en beschrijving toevoegen aan de omschrijving van het bedrijf. Deze beschrijving verschijnt dan in alle diensten van Apple, zoals Apple Kaarten, Wallet, Berichten en Siri. Zo bepaalt het bedrijf gratis zelf hoe het verschijnt in deze zoekopdrachten.

Dat Apple nu deze dienst heeft gelanceerd duidt er misschien op dat Apple aan een grotere zoekmachine aan het werken is. Apple Business Connect lijkt het begin van een grotere database, dat later als Apple Search kan dienen. Zo gaat Apple de directe strijd aan met de zoekmachine van Google.

Verdere concurrentie tussen Apple en Google

De nieuwe dienst zorgt voor nog meer directe concurrentie tussen Apple en Google. Apple Kaarten is al een concurrent van Google Maps. Nu de dienst wordt uitgebreid met Apple Business Connect, kunnen Apple-gebruikers bepaalde voordelen halen uit Apple Kaarten. Zo wordt het waarschijnlijk makkelijker om te reserveren bij restaurants en kan Apple Pay gekoppeld worden aan Apple Kaarten.

Met Apple Search is Apple van plan om de concurrentie aan te gaan met Google. Apple verwerkt naar verwachting weinig advertenties in de zoekmachine, om de dienst zo aantrekkelijker te maken dan Google. Eerder probeerde Apple de tracking voor gepersonaliseerde advertenties op Google al tegen te gaan met de App Tracking Transparency.

Wanneer verschijnt Apple Search?

Apple Business Connect lijkt pas het begin van een grote zoekmachine van Apple zelf te zijn. Het kost behoorlijk wat tijd (en data) om zo’n zoekmachine op te bouwen, dus we verwachten niet dat Apple Search snel beschikbaar wordt. Het is in ieder geval interessant om te zien dat Apple steeds meer de strijd aangaat met Google. Voor nu blijft Google voorlopig de voornaamste zoekmachine, ook in Safari.

