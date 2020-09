Apple heeft eerder dit jaar de podcast-app Scout FM gekocht. De app was een populaire podcast-app voor iPhone, dat ook werkte met CarPlay.

Apple koopt podcastdienst Scout FM

Het bedrijf uit Cupertino bevestigde de aankoop aan bekende nieuwssite Bloomberg. De app werkt niet meer, maar Scout FM diende eigenlijk als een soort podcast-radio: de app had meerdere stations met verschillende podcasts.

Bij het opstarten kreeg je een paar vragen over wat je leuk vindt, waarna er voor jou een podcast station werd gegenereerd. Zo konden gebruikers bepaalde onderwerpen kiezen en vervolgens podcasts vinden die bij hun interesses past. Op basis van je luistergedrag kon de dienst ook nieuwe podcasts aanraden.

De dienst was vooral gemaakt voor het luisteren op smart speakers, maar ook als iOS- en Android-app was de dienst populair. Scout FM was daarnaast compatibel met CarPlay en Alexa, de Google-versie van Siri.

Apple gaat concurrentie aan met Spotify

Het bedrijf heeft niet duidelijk gemaakt aan Bloomberg waarom Scout FM werd gekocht. Het is bijzonder dat Apple de app heeft gekocht, vooral omdat het bedrijf zelf al een eigen Podcasts-app heeft. Waarschijnlijk wil Apple functies van Scout FM in de Podcasts-app gaan implementeren.

Vooral het berekenen van persoonlijke aanbevelingen is een kanshebber voor de Podcasts-app. Omdat Scout FM op basis van algoritmes en luistergedrag podcasts kan aanraden aan gebruikers, is het te verwachten dat Apple deze functie wil toevoegen aan de Podcasts-app.

Apple probeert met de aankoop mogelijk te concurreren met Spotify. Deze muziekdienst heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in het podcast-gedeelte van de app, waardoor ook Apple werd aangespoord om de Podcasts-app van updates te voorzien.

Eerder werd al bekend dat Apple plannen heeft om exclusieve originele podcasts aan te bieden in de app. Deze podcasts zouden spin-offs worden van series die te zien zijn op Apple TV Plus, om zo ook gelijk de tv-dienst van Apple te promoten. Bovendien wil het bedrijf podcasts kopen die bij toekomstige Apple TV Plus-series passen.

