Apple gebruikt allerlei soorten schermen in haar producten. In dit artikel staan we in begrijpelijke taal stil bij de voor- en nadelen van lcd, oled, micro-led en mini-led.

Apple-schermen: lcd, oled, micro-led en meer

De twee laatstgenoemde schermen gebruikt Apple overigens nog niet, maar volgens geruchten komt hier snel verandering in. Wie iPhoned al een tijdje volgt heeft regelmatig gelezen over berichten dat het bedrijf uit Cupertino een nieuwe schermtechniek, zoals micro-led, zou gaan omarmen. Tijd voor een overzicht van alle (toekomstige) schermen die Apple gebruikt.

1. Lcd

Lcd is een ontzettend populaire schermtechniek, maar Apple ziet er geen toekomst meer in. Zo zijn alle iPhone 12-telefoons voorzien van het kwalitatief betere oled, ook de instapmodellen: de iPhone 12 en iPhone 12 mini. Dit is een behoorlijke verbetering ten opzichte van eerdere instappers als de iPhone XR, iPhone 11 en iPhone SE.

iPhone 11

Deze wijziging heeft alles te maken met de kwaliteiten van lcd. De schermtechniek moet op vrijwel alle vlakken zijn meerdere erkennen in oled. Dat komt bijvoorbeeld omdat bij een oled-scherm alle pixels individueel aan, of uit kunnen. Bij lcd is dit niet mogelijk.

Oled blinkt daarom uit in het tonen van contrasten, terwijl een lcd-paneel meer op de oppervlakte blijft en het verschil tussen kleuren minder duidelijk is. Daartegenover heeft lcd ook voordelen ten opzichte van oled. De schermtechniek is bijvoorbeeld veel goedkoper om te produceren.

2. Oled

Oled is het huidige schermpaneel van een hoop Apple-apparaten, waaronder de Apple Watch en iPhone 12-familie. Dit type display blinkt vooral uit in kleurbereik, kleurverzadiging en zwartwaarden. Te beginnen met dat laatste: oled is in staat diepe zwartwaarden op beeld te toveren. Dat merk je bijvoorbeeld tijdens het kijken van flims en series, omdat het verschil tussen zwart en grijs duidelijk zichtbaar is.

Tel daarbij op dat oled een streepje voor heeft qua kleurbereik. Het displaytype is dus in staat om een heleboel kleursoorten van elkaar te onderscheiden. Oled heeft als het ware een grote woordenschat, maar dan met kleuren.

iPhone 12 Pro

Die kleuren ogen bovendien heel natuurgetrouw, dankzij de goede kleurverzadiging van deze schermtechniek. Al met al levert oled dus een betere beeldkwaliteit dan bijvoorbeeld lcd, het paneel van onder meer de iPhone 11.

Oled heeft ook nadelen. Een in het oog springende is het risico op verlies van beeldkwaliteit. Je hebt natuurlijke materialen nodig om oled-schermen te maken en die branden na verloop van tijd in. Op die manier ontstaat er in de loop van de tijd een geleidelijk verlies in helderheid en beeldkwaliteit.

3. Micro-led

Micro-led laat zich het best omschrijven als de betere versie van oled, met één belangrijk verschil: de manier waarop het gemaakt wordt. Het eerder beschreven risico op inbrandende schermen heb je namelijk niet bij micro-led. Deze schermtechniek wordt namelijk gemaakt met behulp van niet-natuurlijke materialen.

Duurzaamheid is daarom een groot voordeel van micro-led. Ook blinkt het schermtype uit in zuinigheid. Micro-led gaat zuiniger om met energie dan oled en drukt daardoor minder lang op de accuduur van je telefoon, horloge of laptop.

Geheel probleemloos is micro-led echter niet. De schermtechniek is nog redelijk jong en tot nog toe is geen enkele partij erin geslaagd deze displays op massale schaal te produceren.

Bovendien is het vrijwel zeker dat micro-led duurder wordt dan oled, en dat betekent dus dat je iPhone, Apple Watch of ander Apple-product meer gaat kosteb. Misschien is dit wel dé reden waarom Apple nog geen micro-led-schermen heeft uitgebracht.

4. Mini-led

Mini-led is niet per se beter dan oled, maar heeft wel aantrekkelijke kenmerken. Zoals de naam al doet vermoeden, is mini-led een kleinere versie van het traditionele lcd-scherm. Waar een ‘normaal’ scherm uit honderd ledlampjes bestaat, zijn er duizenden mini-ledlampjes nodig om hetzelfde formaat te vullen.

Dit heeft als voordeel dat het contrast omhoog gaat. Op dit vlak haalt mini-led het echter niet bij oled, omdat laatstgenoemde individuele pixels aan- en uit kan zetten. Wel komt mini-led dankzij het hoge contrast in de buurt van kleurweergave en zwarttinten.

Een ander voordeel is dat je de kleinere versie van een lcd-scherm heel dun kan maken. Dit is belangrijk voor Apple, want het bedrijf maakt haar producten het liefst zo klein mogelijk. Daarbij is mini-led vrij goedkoop te produceren en is er geen risico op inbranding, zoals bij oled wél het geval is.

Op naar 23 maart

Volgens geruchten staat het eerstvolgende Apple-evenement voor de deur. Op 23 maart zou het bedrijf meerdere nieuwe producten aankondigen, waaronder de iPad 2021, AirPods en Apple TV. Ook de langverwachte AirTags zouden eindelijk hun debuut maken.

