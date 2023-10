Het Scary Fast-event van Apple terugkijken doe je hier

Het speciale Apple-event van afgelopen nacht was kort maar krachtig. Heb je het gemist, dan kun je het Scary Fast-event hier terugkijken!

Apple-event Scary Fast terugkijken

Apple heeft afgelopen nacht een speciaal event gehouden met de naam ‘Scary Fast’. Zoals de naam al doet vermoeden was het een Halloween-thema en werden er een aantal razendsnelle nieuwe apparaten gepresenteerd. Zo heeft Apple onder meer een nieuwe iMac met een M3-chip aangekondigd. De 24-inch iMac met een 8-core GPU M3-chip is te koop vanaf 1619 euro, de versie met een 10-core GPU is verkrijgbaar vanaf 1849 euro.

Uiteraard praten we je helemaal bij over alle nieuwe producten die Apple heeft gepresenteerd, maar je kunt er ook voor kiezen om het Scary Fast-event alsnog terug te kijken via de site van Apple, of via de livestream op YouTube die je hieronder ziet.

Je kunt het Scary Fast-event ook terugkijken in de Apple TV-app op je iPhone, iPad, Mac en Apple TV.

Nieuwe MacBook Pro’s

Als je het Scary Fast-event gaat terugkijken, zie je ook dat Apple nieuwe MacBook Pro’s heeft aangekondigd. Deze MacBook Pro’s met M3-chip zijn de snelste MacBooks ooit gemaakt. En ze zijn bovendien goedkoper dan eerdere MacBook Pro’s! We zetten de (vanaf)prijzen voor je op een rij:

14-inch MacBook Pro met M3: € 2029

14-inch MacBook Pro met M3 Pro: € 2549

14-inch MacBook Pro met M3 Max: € 4049

16-inch MacBook Pro met M3 Pro: € 3049

16-inch MacBook Pro met M3 Max: € 4299

Deze prijzen zijn een stuk lager dan de prijzen van de vorige generatie MacBook Pro’s toen die op de markt verschenen. Ter vergelijking:

14-inch MacBook Pro met M2 Pro: € 2449

16-inch MacBook Pro met M2 Pro: € 3049

16-inch MacBook Pro met M2 Max: € 4199

