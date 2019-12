Apple gaat satellieten de ruimte insturen om data naar iPads, iPhones en andere Apple-apparaten te verzenden. Het project moet in de komende vijf jaar van de grond komen.



‘Apple stuurt satellieten de ruimte in’

Dat schrijft de doorgaans betrouwbare website Bloomberg. Volgens het zakenblad gaat Apple ‘satelliettechnologie’ de ruimte insturen om data naar de apparaten van gebruikers te versturen. Een bron vertelt aan Bloomberg dat het project echter nog heel fris is, en daarom ieder moment weer geannuleerd kan worden.

Hoe het ruimteproject precies in elkaar steekt, is onduidelijk. Wel schrijft Bloomberg dat er op dit moment twaalf ingenieurs aan werken. Dit team wordt geleid door Michael Trela en John Fenwick, die beiden in het verleden voor Skybox Imaging actief waren. Deze ruimtevaart-startup werd door Google in 2014 opgekocht en sinds 2017 werken de techneuten bij Apple.

De precieze doelstellingen van het mysterieuze Apple-project zijn onbekend. Wel schijnt topman Tim Cook intern te hebben aangekaart dat het belangrijk is voor de toekomst van het bedrijf. Als alles volgens planning verloopt is het de bedoeling dat de satellieten binnen vijf jaar de lucht ingaan. Of Apple die zelf in elkaar zet, is onduidelijk.

Waarom? Tijd om te speculeren

Wel kunnen we speculeren over de invulling van het ruimteproject. Omdat Apple van plan is om data naar apparaten te versturen, ligt het voor de hand dat men minder afhankelijk wil zijn van providers. Dankzij de satellieten kunnen Apple-apparaten met elkaar verbinden, zonder tussenkomst van derden. Een andere mogelijkheid is dat Apple Kaarten wil verbeteren daarvoor eigen satellietbeelden nodig heeft.

Apple is in ieder geval niet het enige techbedrijf dat de ontwikkelingen in de satellietindustrie nauwlettend in de gaten houdt. Eerder werd al bekend dat Amazon minstens 3000 satellieten de ruimte in wil schieten. Deze zouden op die manier een wereldwijd internetnetwerk kunnen opzetten.

