‘Apple zet volgende stap in ontwikkeling opvouwbare iPhone’

Volgens een nieuw gerucht heeft Apple een groot aantal buigbare schermen besteld bij Samsung. Mogelijk gaat Apple deze displays gebruiken om een opvouwbare iPhone te ontwikkelen.

Dat stelt Apple-lekker Ice Universe aan Chinese nieuwssite Weibo. Samsung zou het grote aantal buigbare schermen voor één jaar aan Apple uitlenen. Volgens de lekker zet Apple er behoorlijk wat druk achter, wat erop zou kunnen wijzen dat de buigbare schermen snel worden bezorgd.

Vorig jaar liet Samsung al weten de technologie tegen betaling met andere bedrijven te willen delen. Het bedrijf heeft als doel om dé leverancier van buigbare schermen te worden. Apple lijkt na het testen van de buigbare schermen nu op dat aanbod in te zijn gegaan. Het bedrijf uit Cupertino heeft in het verleden vaker onderdelen van Samsung gebruikt, zoals oled-schermen voor iPhones en iPads.

De opvouwbare smartphone is nu bezig aan een opmars. Dit jaar kwamen er verschillende opvouwbare smartphones op de markt. De techniek wordt steeds beter, waardoor het niet ondenkbaar is dat Apple in de nabije toekomst ook een opvouwbare iPhone uitbrengt.

Apple werkt aan een opvouwbare iPhone

Al langere tijd gaan er geruchten dat Apple werkt aan een opvouwbare iPhone. Apple is in ieder geval bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden, want het bedrijf heeft door de jaren heen al talloze patenten aangevraagd.

De verwachting is wel dat het nog een paar jaar zal duren voor Apple daadwerkelijk de stap naar een opvouwbare iPhone durft te wagen. Apple staat bekend als een bedrijf dat eerst de kat uit de boom kijkt wat betreft nieuwe technieken, om later met een eigen versie te komen.

Een paar maanden geleden beweerde Jon Prosser nog dat Apple al een prototype had. Deze opvouwbare iPhone zou uit twee losse schermen bestaan, maar eenmaal uitgeklapt zou het eruit zien als één naadloos display.