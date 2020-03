‘Apple werkt samen met BMW aan CarKey-functie’

Uit de gelekte code van iOS 14 blijkt dat Apple samenwerkt met automerk BMW aan de verwachte CarKey-functie. Deze maakt van je iPhone je digitale autosleutel.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: Apple en BMW werken samen aan CarKey-functie

Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde 9to5Mac. De website kreeg de gelekte broncode in handen en heeft sindsdien flink gespeurd naar aanwijzingen voor nieuwe functies in de software-update. Nu is er bewijs gevonden dat Apple samenwerkt met BMW. Het lijkt erop dat het automerk de eerste fabrikant wil zijn met deze feature.

In de broncode is te zien dat gebruikers kunnen kiezen om alleen de achterbak openen, of ook de passagiersdeuren. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor een speciale modus, waarbij gebruikers de iPhone niet eens uit hun zak hoeven te halen om de auto te openen. Dit werkt hoogstwaarschijnlijk samen met de ultrawideband-chip in de iPhone 11-serie om het toestel te lokaliseren en te zien dat het dicht in de buurt van de auto is.

Eerdere samenwerking tussen BMW en Apple

De website benaderde BMW, maar de autofabrikant wilde niet reageren op het bericht. In december gingen al geruchten dat het automerk bezig is met het ontwikkelen van een digitale autosleutel-functie. Eerder werkte BMW ook al samen met het bedrijf uit Cupertino voor CarPlay.

Het is nog onduidelijk wat deze nieuwe functie van BMW precies in zal houden, maar het zou daarom goed kunnen dat er samen met Apple aan een aparte functie wordt gewerkt. De functie werkt met de nfc-chip in zowel je iPhone als Apple Watch, mits je auto natuurlijk ook nfc ondersteunt. De autosleutel wordt vervolgens bewaard in je Wallet-app, waar ook je pinpassen zijn opgeslagen voor het gebruik van Apple Pay.

Meer over Apple CarKey

De CarKey functie dook voor het eerst op in de eerste bèta van iOS 13.4. Hiermee maak je een digitale autosleutel aan en kan je de CarKey zelfs delen via de Berichten-app, bijvoorbeeld met familieleden.

De verwachtingen is dan ook dat we de eerste versie van deze functie al terug gaan zien in iOS 13.4, dat vandaag uitkomt. Benieuwd wat we verwachten in deze update? Lees dan onze overzichtspagina van onze verwachtingen van iOS 13.4

Volg het laatste nieuws over Apple