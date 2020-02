Het reparatieprogramma van Apple voor onafhankelijke reparateurs ligt onder vuur. De voorwaarden die winkels moeten accepteren, zouden teveel in het voordeel van Apple uitvallen.

Apple krijgt kritiek vanwege reparatieprogramma

Dat blijkt uit een reportage van Motherboard, dat een voorbeeldcontract in handen kreeg. Het Independent Repair Provider Program (IRPP), zoals het programma officieel heet, werd afgelopen augustus nog positief ontvangen. Het IRPP zorgt ervoor dat onafhankelijke reparateurs echte Apple-onderdelen kunnen krijgen voor reparaties. In praktijk zitten er echter behoorlijk wat haken en ogen aan het contract vast.

Meerdere advocaten vertellen tegen Motherboard dat de overeenkomst “krankzinnig” is en dat vooral Apple aan het langste eind trekt. In het contract staat bijvoorbeeld dat de iPhone-maker altijd onverwachte controles mag uitvoeren. Hierbij wordt gekeken of de reparateur wel toegestane materialen en onderdelen gebruikt. Doet de winkel dit niet, dan staan hen mogelijk een boete te wachten.

Volgens advocaat Aaron Perzanowski zijn vooral de brede definities die in het contract staan een probleem. “Toegestaan is bijvoorbeeld een subjectief begrip”, legt hij uit. “Door zo’n brede definitie te hanteren, krijgt Apple een machtige positie ten opzichte van reparateurs die het contract tekenen.”



Meningen zijn verdeeld

Bovendien mag Apple reparateurs tot vijf jaar na verlating van het IRPP nog controleren. Ook moeten klanten vooraf schriftelijk aangeven dat ze begrijpen dat hun iPhone niet door Apple zelf gerepareerd wordt, maar door een derde partij. Dit is volgens onderzoeker Nathan Proctor opmerkelijk. “Klanten gaan dus naar een reparatiewinkel die eigenlijk anti-reclame maakt voor hun eigen diensten”, aldus Proctor.

Motherboard heeft diverse onafhankelijke reparateurs gesproken. Sommigen van hen hebben geweigerd om het contract te ondertekenen. Anderen zien de IRPP juist als een uitgelezen kans om aan officiële onderdelen te komen. Weer anderen vinden dat Apple via het IRPP vooral extra omzet probeert te maken. “IRPP is simpelweg een dochteronderneming van Apple”, aldus Justin Carroll, eigenaar van reparatiewinkel FruitFixed.

Zelf repareren

Een overleden microfoon, kapotte antenne of defecte speaker is in sommige gevallen redelijk makkelijk te repareren. Ben je een beetje handig en wil je zelf aan de slag? Check dan onze gids met tips om zelf je iPhone te repareren. Verdiep je vooraf wel in de risico’s. Wij gingen eerder langs bij reparatiebedrijf FixjeiPhone om te kijken hoe lastig het is om zelf een iPhone te repareren.