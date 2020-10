Apple heeft nieuwe Macs geregistreerd in de databank van de Eurazische Economische Commissie (EEC). Dat is een betrouwbare indicatie dat Apple binnenkort nieuwe Macs uitbrengt.

Apple registreert nieuwe Macs in Europa

Veel Apple-geruchten hebben allemaal hun eigen mate van betrouwbaarheid, maar de databank van de Eurazische Economische Commissie is één van de meest betrouwbare plaatsen waar consequent geloofwaardige info over onaangekondigde producten verschijnt. Apple moet nieuwe producten namelijk op tijd registreren in deze databank, wat ons een kijkje in de toekomst geeft.

De EEC laat een lijst van op zijn minst acht onaangekondigde Macs zien. De geregistreerde Macs draaien op macOS 11 Big Sur. Bovendien staan er zowel MacBooks als iMacs in de lijst, maar de meerderheid is MacBooks. De lijst bestaat uit een aantal serienummers. Sommige Mac-modellen met het serienummer bestaan al, maar er staan ook een paar compleet nieuwe in.

Eerste Mac met Apple Silicon

Het is niet te verwachten dat Apple de MacBooks vanavond tijdens het iPhone 12-event worden aangekondigd. Wel zou het kunnen dat Apple in november nog een event organiseert waar de Macs verschijnen. Tijdens dat event onthult Apple naar verwachting ook de eerste Mac met Apple Silicon. Onlangs verscheen namelijk al een gerucht dat Apple een MacBook met Apple Silicon aankondigt in november.

Silicon is Apples eerste eigen processor. De chip zorgt ervoor dat MacBooks nóg beter kunnen werken, omdat de chip speciaal voor Apple-producten wordt gemaakt. Apple neemt hiermee afscheid van Intel, het bedrijf waarmee het ruim vijftien jaar lang samenwerkte voor processors. Het is heel goed mogelijk dat de eerste Mac met Apple Silicon in de geregistreerde lijst van de EEC staat.

Dit jaar doet Apple het net even anders en worden de Apple-events in stukjes opgedeeld. Afgelopen maand onthulde Apple onder andere de nieuwe Apple Watch Series 6 en Apple Watch SE en vanavond, op 13 oktober, staat het iPhone 12-event op de planning. In november komt er naar verwachting nog een event met nieuwe Apple-producten, waaronder de nieuwe Macs.