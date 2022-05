Grappige Apple-reclame benadrukt het belang van privacy

Apple vindt de persoonlijke data van zijn gebruikers erg belangrijk. In een nieuwe reclame laat Apple zien hoe je jouw privacy beter beschermt met je iPhone.

Belang van privacy in Apple-reclame

Apple wil graag dat iedereen weet hoe belangrijk de fabrikant jouw privacy vindt. Met de iPhone en iOS 15 hebben gebruikers meer controle gekregen over de data die apps wel of niet mogen gebruiken en inzien. De kans is groot deze privacyfeatures nog verder worden uitbreidt in iOS 16. Apple legt opnieuw de nadruk op het belang van privacy in een nieuwe reclame.

In de reclame zien we een jonge vrouw die een veilingzaal binnenloopt met haar naam erop. Hier biedt een groot publiek op haar persoonlijke data, waaronder browsergeschiedenis, berichten en meer. Het publiek heeft achterlijke bedragen over voor deze gegevens.

Apple visualiseert op deze manier grote bedrijven, die op basis van jouw data een profiel van je opbouwen. Zo weten ze precies hoe ze jou kunnen bereiken met bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties.

Aan het einde van de nieuwe Apple-reclame vindt de hoofdpersoon het mooi geweest en past ze de instellingen voor haar privacy aan. Ze geeft apps op haar iPhone niet langer permissie om haar te tracken, waardoor haar data beter beschermd is. Vervolgens spatten haar geveilde data, de veilingmeester en het volledige publiek in episch ogende stofwolken uit elkaar. Opgeruimd staat netjes.

Privacyrapport in iOS 15

Het privacyrapport voor apps is een functie die sinds iOS 15.2 beschikbaar is voor iPhone-gebruikers. Met het rapport krijg je meer inzicht in wat apps met je gegevens doen. Je ziet niet alleen hoe vaak (en wanneer) een app toegang had tot bijvoorbeeld je camera en microfoon, maar ook met welke domeinen ze contact hebben gelegd.

Lees ook: iOS 15.2 privacyrapport: ontdek welke gegevens je apps verzamelen

Sinds iOS 14.5 moeten apps aan iPhone-gebruikers vragen of ze trackers mogen plaatsen. Trackers volgen mensen over het internet met als doel zoveel mogelijk data over het gedrag verzamelen. Geef jij apps toestemming om je te mogen tracken of gebruik jij de nieuwe privacyfeatures in iOS 15? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel!

