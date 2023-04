Gurman: ‘Apple Reality-headset komt tijdens WWDC 2023’

Apple-analist Mark Gurman heeft voorspeld dat de Apple Reality inderdaad verschijnt tijdens WWDC 2023. Wat kunnen we allemaal verwachten?

Apple Reality verschijnt op WWDC

De doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman heeft de geruchten bevestigd: Apple Reality wordt op de WWDC (Worldwide Developers Conference) gepresenteerd. De geruchten over Apple’s eerste VR-bril gaan al jaren rondt en het is de verwachting dat de bril dit jaar eindelijk verschijnt. Eerder ging Gurman uit van een presentatie in het vroege voorjaar, maar nu verwacht hij dus ook een lancering in juni 2023.

Zijn voorspellingen liggen in lijn met eerdere geruchten, waaruit bleek dat Tim Cook erop stond dat de Apple Reality tijdens de WWDC wordt gepresenteerd. Volgens deze geruchten wilde het ontwikkelingsteam van de Apple Reality de lancering opnieuw uitstellen, maar heeft Tim Cook dit geweigerd. De lancering van de Apple Reality Pro wordt naar verwachting dé hardware-aankondiging van WWDC 2023.

VR-bril draait volgens Gurman op xrOS

Volgens Gurman draait de VR-bril op xrOS en niet op realityOS, waar eerder nog over werd gesproken. Juist dit besturingsprobleem heeft volgens de Apple-analist problemen veroorzaakt, de software was nog niet klaar om gelanceerd te worden. Deze problemen zouden voor het begin van WWDC 2023 verholpen moeten zijn. Gurman verwacht daarom dat ontwikkelaars meteen aan de slag kunnen met xrOS in juni.

De voorspellingen van Gurman staan lijnrecht tegenover de uitspraken van Ming-Chi Kuo, een andere betrouwbare Apple-analist. Kuo verwacht juist niet dat de Apple Reality tijden de WWDC wordt onthuld. Apple heeft volgens hem meer tijd nodig om de VR-bril te perfectioneren. De Apple Reality verschijnt volgens Kuo pas later dit jaar.

Het is echter aannemelijk dat Gurman het hier bij het rechte eind heeft. Tim Cook zelf deed recent namelijk uitspraken over de introductie van VR én AR, waarbij hij aangaf erg enthousiast te zijn over aanstaande ontwikkelingen. Bovendien lijkt de aankondiging van het WWDC-event eveneens te hinten naar de introductie van een VR-bril.

WWDC is officieel aangekondigd

Het is dus zo goed als zeker dat de Apple Reality wordt gepresenteerd op de WWDC-dagen in juni. Apple heeft pas afgelopen week WWDC 2023 officieel aangekondigd. Tijdens dit jaarlijkse evenement presenteert Apple de nieuwste hardware en lanceert het bedrijf bovendien nieuwe software-updates voor bijna alle producten.

Het evenement duurt dit jaar opnieuw vijf dagen. Ontwikkelaars én studenten zijn dan (indien uitgenodigd) welkom bij het Apple Park in Cupertino, Californië. Ben je benieuwd welke producten naast de Apple Reality nog meer tijdens het WWDC-evenement aangekondigd worden? Check dan hier onze verwachtingen voor WWDC 2023.

