Apple Reality krijgt twee héél goede schermen – dit weten we tot nu toe

Apple presenteert binnenkort de Apple Reality en de eerste schermspecificaties zijn inmiddels gelekt. Dit weten we nu over de schermen van de Apple Reality.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Reality krijgt twee schermen

Met de aanstaande presentatie van de Apple Reality wordt er steeds meer bekend over de bril. Het is inmiddels duidelijk dat Apple’s eerste VR-bril voor beide ogen 4K micro-led-schermen krijgt. Dit betekent dat je ontzettend scherp beeld hebt met de bril op, waardoor het voelt alsof je in de film, serie of game zit die je speelt op dat moment.

Lees ook: Apple Reality: wordt de prijs tóch laag genoeg voor het grote publiek?

Het ontwerp van de bril is bovendien gemaakt om licht van buitenaf tegen te houden, zodat je geen last hebt van bijvoorbeeld zonlicht als je de bril draagt. De beeldkwaliteit wordt enkel geoptimaliseerd op de plekken waar je direct naar het beeld kijkt. De plekken die je niet direct ziet hebben een minder goede kwaliteit. Nieuwe geruchten verklappen nu meer over de schermen van de Apple Reality.

Schermen worden héél goed

Met een mogelijke aankoopprijs van 3000 dollar is het de verwachting dat de Apple reality enorm geavanceerd wordt. En dat is nu terug te zien in de gelekte schermspecificaties: de Apple Reality krijgt naar verwachting hele goede schermen. De bril krijgt namelijk twee 4K micro-led-schermen, die volgens de nieuwste geruchten een afmeting hebben van 1.41-inch. Het grote voordeel van micro-led is dat de beeldkwaliteit niet verslechtert, waardoor de schermen veel langer meegaan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In de Apple Reality zitten dus twee schermen, die naar verluidt tot wel 4000 pixels per inch hebben. Daarnaast hebben de schermen mogelijk een piekhelderheid van maar liefst 5000 nits. Ter vergelijking: bij de iPhone 14 Pro (Max) is dit ‘maar’ 2000 nits. De Apple Reality krijgt dus een enorm heldere display met hele goede beeldkwaliteit.

Meer weten over Apple Reality?

De Apple Reality krijgt dus hoogstwaarschijnlijk schermen van ontzettend hoge kwaliteit. We hoeven niet lang meer te wachten op de definitieve specificaties, want Apple kondigt de bril volgende week al aan. De officiële aankondiging van de Apple Reality is namelijk – hoogstwaarschijnlijk – tijdens de jaarlijkse WWDC van Apple. De eerste dag daarvan is op 5 juni en Apple presenteert die dag waarschijnlijk meteen de VR-bril.

Lees ook: Vermeende foto’s van Apple Reality gelekt – zo ziet de VR-bril eruit

Wil je meer weten over de (schermen van de) Apple Reality? Eerder verklapte een groot lek al bijna alle geheimen over de VR-bril en werd duidelijk dat Apple het waarschijnlijk verplicht om AirPods te dragen bij het gebruiken van de bril. Inmiddels werkt het bedrijf naar verluidt ook al aan een goedkopere VR-bril: Apple Reality One. Hier lees je alles over de goedkopere versie van Apple Reality.

Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.