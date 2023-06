Apple Reality Pro concept: ziet Apple’s eerste VR-bril er zo uit?

Volgende week wordt volgens de geruchten Apple’s eerste VR-bril onthuld. Dit concept van de Apple Reality geeft je alvast een voorproefje.

Apple Reality verschijnt volgende week

Volgende week begint de WWDC van Apple. Het is de verwachting dat Apple dan eindelijk de Apple Reality onthult, de eerste VR-bril van het bedrijf. Er is inmiddels al veel bekend over de technische specificaties van de Apple Reality. Zo krijgt de bril twee 4K micro-led-schermen met een afmeting van 1.41-inch. Deze schermen krijgen naar verluidt een piekhelderheid van 5000 nits.

De geruchten verklappen dus behoorlijk wat over de hardware van de Apple Reality, maar over het ontwerp van de VR-bril is nog maar weinig bekend. 9to5mac heeft nu een eerste concept van de Apple Reality gedeeld, waardoor we een beter idee krijgen van hoe de bril er mogelijk uit komt te zien.

Apple’s eerste VR-bril krijgt gebogen ontwerp

Als we de geruchten mogen geloven heeft het design van de Apple Reality iets weg van een skibril. De voorkant van de bril is gemaakt van gebogen glas. Juist deze glazen voorkant zorgt voor productieproblemen bij Apple. Het gebogen glas is duur om te produceren én is naar verluidt erg fragiel. Zo zou het scherm zelfs sneller kapot gaan dan een iPhone-scherm, dat leidt tot zorgen over de veiligheid van de bril.

De behuizing van de Apple Reality is waarschijnlijk gemaakt van aluminium, zodat het gewicht van de bril zo laag mogelijk blijft. Het draagcomfort van de bril is namelijk één van de belangrijkste aspecten volgens Apple. De VR-bril krijgt daarom een externe accu die je om je heup kan hangen. Zo is de bril zelf enorm licht, en je Apple Reality zonder problemen voor langere tijd kunt dragen.

Digitale Kroon komt naar Apple’s VR-bril

De besturing van de Apple Reality gebeurt vooral via handgebaren. De VR-bril krijgt volgens dit concept daarom maar twee knoppen, waaronder de Digitale Kroon. Die knop kennen we natuurlijk al van de Apple Watch, maar krijgt bij de Apple Reality een compleet nieuw functie. Met de Digitale Kroon is het straks mogelijk om te wisselen tussen Virtual Reality en Augmented Reality.

Aan de andere kant van de bril is nog een fysieke knop te zien. Deze button is waarschijnlijk bedoeld voor verschillende functies van de Apple Reality. Het is goed mogelijk dat deze knop vergelijkbaar is met de actieknop van de Apple Watch Ultra. Je bepaalt dan zelf welke functie de button krijgt, in de instellingen van de Apple Reality.

Apple Reality krijgt enorm veel camera’s

Om de omgeving goed te kunnen analyseren krijgt de Apple Reality volgens het concept enorm veel camera’s. De bril heeft naar verluidt maar liefst veertien camera’s, die verschillende functies hebben. De lenzen aan de voorzijde en buitenkant van de bril zijn voornamelijk bedoeld om de ruimte te scannen en om de overgang van VR naar AR soepel te laten verlopen.

De camera’s aan de binnenzijde van de bril kunnen de gezichtsexpressies van de drager herkennen. Zo kunnen deze uitdrukkingen straks naar je digitale avatar overgezet worden, zodat virtuele communicatie een stuk natuurlijker verloopt. De camera’s kunnen daarnaast ook ingezet worden bij het gamen, zo herkent de Apple Reality het straks als je wegkijkt bij het spelen van een eng spel.

Prijs van de Apple Reality mogelijk erg hoog

Dit concept geeft ons dus een eerste idee van het ontwerp van de Apple Reality. De VR-bril wordt ontzettend geavanceerd en dat is waarschijnlijk terug te zien in de prijs. De Apple Reality krijgt namelijk een aankoopprijs van rond de 3000 dollar. Hoeveel dit in euro’s gaat worden is nog niet bekend. Nog even wachten dus, want volgende week horen we als het goed is meer over de Apple Reality op de WWDC.

Wil je meer weten over de Apple Reality op de WWDC? Eerder verklapte een groot lek al bijna alle geheimen over de VR-bril en werd duidelijk dat Apple het waarschijnlijk verplicht om AirPods te dragen bij het gebruiken van de bril. Inmiddels werkt het bedrijf naar verluidt ook al aan een goedkopere VR-bril: Apple Reality One. Hier lees je alles over de goedkopere versie van Apple Reality.

